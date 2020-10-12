　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲台灣每次成功研發新武器，美國就會賣新武器，影響台灣的自主性。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

台灣今年從美國軍購大量軍備，讓國防戰力有顯著提升，但是前陸軍總司令、退役中將劉湘濱，則在政論節目上曝光交涉軍購的過程，真正對台灣有用的武器，美國都不賣，而且只要台灣成功研發新的軍備，美國就會要求軍購，反而影響台灣自主研發武器的建置。

劉湘濱在三立政論節目《鄭知道了》上指出，台灣的某些武器技術，比美國賣的還要好，例如他曾經與美國交涉愛國者飛彈三型的合約，一直到最後的驗收都是他親自執行，另外國造的天弓飛彈也是由他執行驗收，他認為天弓飛彈性能比愛國者飛彈還要好。

▲▼退役中將劉湘濱認為，國造的雄二雄三飛彈，性能比美國的岸置魚叉飛彈還要好。（圖／翻攝自三立iNEWS）

▲退役中將劉湘濱認為，國造的雄二雄三飛彈，性能比美國的岸置魚叉飛彈還要好。（圖／翻攝自三立iNEWS）

劉湘濱接著指出，他一直很反對台灣軍購美國的岸置魚叉飛彈，但是國造的雄二、雄三飛彈性能都更好，那台灣為什麼要買？

主持人鄭弘儀反問，所以台灣是在付保護費嗎？

劉湘濱回應，「基本上，對」美國只要發現台灣什麼時候研發出來，他們就什麼時候賣武器，就妨礙到台灣雄風飛彈的建置跟研發，當然台灣也不能這麼自主，因為「今天美國要賣你，你要不買的機率是很少的」。

主持人鄭弘儀接著提問，「你剛才提到很多武器落伍好幾代，是哪些？」

美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艇新罕布夏號(SSN-778)。(圖／達志影像／美聯社)

▲劉湘濱提到他每次跟美國人開會，都在要潛艦。(圖／達志影像／美聯社)

劉湘濱提到，雖然他本身是陸軍，但是每次跟美國開會他都要潛艦，美國人天天跟他說台灣沒有自衛的能力，但問題是真正有用的東西都不給，因為台灣最怕的就是封鎖，台灣東部海域水很深，最適合用潛艦，台灣自己要研發也受限制。

劉湘濱直言美國的心態，雖然說台灣是刺蝟、碉堡，但只是替他（美國）戰守第一線，並不希望台灣武器研發做得很好，軍事只是政治的延伸，戰爭是由政治人物決定，軍人的專業只是政治人物交代你打仗，你想辦法給我打贏，軍事的最高原則是避戰，不是打贏戰爭。

主持人鄭弘儀接著提問，中國很大，台灣很小，所以台灣打不贏，那台灣是不是不要再軍購了？

美國海軍艦載機EA-18G，又稱咆哮者電子作戰機（growler），可以攜帶多種電子攻擊任務載荷，可以干擾、壓制敵方防空雷達。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲真正有用的武器，美國都不賣給台灣。圖為EA-18G咆哮者電子作戰機（growler）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

劉湘濱回應，「錯！」他曾經跟美國人提過非常多次，台灣要發展關鍵性武器，首要的關鍵性武器就是電子戰，如果台灣的電子作戰能力像美國這麼強，台灣就很安全，因為中共的飛機來、導彈來，都會被電子干擾影響，但是台灣沒有這麼強的能力，幾十年來一直想要建立，甚至想要自己研發，美國也不把零件賣給台灣。

劉湘濱舉例，美國賣給台灣的訊號放大器，限制10倍以下，倍率再大的就不賣。

劉湘濱直言，美國人的決策，都是根據他自己的國家利益，所以台灣要聽他的，每次台灣武器研發自主了，美國就賣新的武器，就中斷台灣的研發自主。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
超市排隊結帳…一抬頭驚見「演藝圈傳奇女神」
帶台北女友回老家！男秒被分手　遭嗆：拜託別出來害人
蕭亞軒IG秒刪「啜泣碎唸」怪異影片！　經紀公司回應
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

阻美出售卡達F-35戰機　以色列情報部長：需要軍事優勢維持和平

解放軍最新「保溫營房」曝光　內部溫度維持15℃以上

美國防部注資6億美元　開展5G網路技術應用軍事實驗

中菲外長會談　磋商南海行為準則、開展疫苗合作

美國防部再添35%軍艦數量　包括8-11艘核航母

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

阻美出售卡達F-35戰機　以色列情報部長：需要軍事優勢維持和平

解放軍最新「保溫營房」曝光　內部溫度維持15℃以上

美國防部注資6億美元　開展5G網路技術應用軍事實驗

中菲外長會談　磋商南海行為準則、開展疫苗合作

美國防部再添35%軍艦數量　包括8-11艘核航母

嚴爵消失3年近況曝光！　炸出「多層鮪魚肚」...外婆一看也嚇傻

憂心台南治安與交通　林燕祝要求市警局儘快補足人力

30歲男月領28K想考公職被嫌！日拚2份工崩潰：孩子都不親了

超市排隊結帳…一抬頭驚見「演藝圈傳奇女神」！　客人狂讚：眉眼太好看

「按我說的做」　貓咪具有模仿人類的能力

台中董娘闆娘齊募千本書　捐贈弱勢兒童發揮愛心

ONE OK ROCK線上開唱「麥克風圖樣」思念三浦春馬！台北場有消息了

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

日職／爭冠關鍵期！軟銀王牌延後先發　避免王牌硬碰硬

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

軍武熱門新聞

解放軍最新「保溫營房」曝光

以色列阻美向卡達出售F-35戰機

有用的武器都不賣！退將：研發成功美國就要台軍購

包括8-11艘核航母

澳媒：陸攻台是遲早的事！2028年將是關鍵

雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」片

後備軍官缺員破6成、士官少4成！

武統台灣五部曲！登陸成最大難點

副營長搭機背包藏子彈　被抓自曝身分

南高加索士兵被鍊住防逃　殘缺屍堆疊

中評社：台海十月驚奇或非空穴來風

美國防部開展5G網路應用軍事實驗

取代YS-11EB！日本RC-2偵察機正式服役

「後備教召」擬更1年1訓1次14天　明年起實施

更多熱門

相關新聞

士兵171kg遭開除　前上校怒：會害死同袍

士兵171kg遭開除　前上校怒：會害死同袍

許多人都認為士兵都必須保持精壯的體態，而英國確實也如此規定。根據當地媒體報導，英國有一名士兵因為體重高達20英石（約127公斤）而被軍隊開除；前英軍司令坎普上校就表示，若是一支隊伍裡面太多過重的士兵，代表該隊軍官領導失職，「我們軍隊沒有任何空間給胖子。」

「華克猛犬」老矣，尚能戰否？

「華克猛犬」老矣，尚能戰否？

美軍駐台及協防台灣的結構困境

美軍駐台及協防台灣的結構困境

蓬佩奧：中國6萬重兵集結印度邊界！

蓬佩奧：中國6萬重兵集結印度邊界！

美前官員：應租借F-35給台灣

美前官員：應租借F-35給台灣

關鍵字：

劉湘濱電子戰軍購軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面