有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

▲台灣每次成功研發新武器，美國就會賣新武器，影響台灣的自主性。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

台灣今年從美國軍購大量軍備，讓國防戰力有顯著提升，但是前陸軍總司令、退役中將劉湘濱，則在政論節目上曝光交涉軍購的過程，真正對台灣有用的武器，美國都不賣，而且只要台灣成功研發新的軍備，美國就會要求軍購，反而影響台灣自主研發武器的建置。

劉湘濱在三立政論節目《鄭知道了》上指出，台灣的某些武器技術，比美國賣的還要好，例如他曾經與美國交涉愛國者飛彈三型的合約，一直到最後的驗收都是他親自執行，另外國造的天弓飛彈也是由他執行驗收，他認為天弓飛彈性能比愛國者飛彈還要好。

▲退役中將劉湘濱認為，國造的雄二雄三飛彈，性能比美國的岸置魚叉飛彈還要好。（圖／翻攝自三立iNEWS）



劉湘濱接著指出，他一直很反對台灣軍購美國的岸置魚叉飛彈，但是國造的雄二、雄三飛彈性能都更好，那台灣為什麼要買？

主持人鄭弘儀反問，所以台灣是在付保護費嗎？

劉湘濱回應，「基本上，對」美國只要發現台灣什麼時候研發出來，他們就什麼時候賣武器，就妨礙到台灣雄風飛彈的建置跟研發，當然台灣也不能這麼自主，因為「今天美國要賣你，你要不買的機率是很少的」。

主持人鄭弘儀接著提問，「你剛才提到很多武器落伍好幾代，是哪些？」

▲劉湘濱提到他每次跟美國人開會，都在要潛艦。(圖／達志影像／美聯社)



劉湘濱提到，雖然他本身是陸軍，但是每次跟美國開會他都要潛艦，美國人天天跟他說台灣沒有自衛的能力，但問題是真正有用的東西都不給，因為台灣最怕的就是封鎖，台灣東部海域水很深，最適合用潛艦，台灣自己要研發也受限制。

劉湘濱直言美國的心態，雖然說台灣是刺蝟、碉堡，但只是替他（美國）戰守第一線，並不希望台灣武器研發做得很好，軍事只是政治的延伸，戰爭是由政治人物決定，軍人的專業只是政治人物交代你打仗，你想辦法給我打贏，軍事的最高原則是避戰，不是打贏戰爭。

主持人鄭弘儀接著提問，中國很大，台灣很小，所以台灣打不贏，那台灣是不是不要再軍購了？

▲真正有用的武器，美國都不賣給台灣。圖為EA-18G咆哮者電子作戰機（growler）。（圖／翻攝自美國海軍官網）



劉湘濱回應，「錯！」他曾經跟美國人提過非常多次，台灣要發展關鍵性武器，首要的關鍵性武器就是電子戰，如果台灣的電子作戰能力像美國這麼強，台灣就很安全，因為中共的飛機來、導彈來，都會被電子干擾影響，但是台灣沒有這麼強的能力，幾十年來一直想要建立，甚至想要自己研發，美國也不把零件賣給台灣。

劉湘濱舉例，美國賣給台灣的訊號放大器，限制10倍以下，倍率再大的就不賣。

劉湘濱直言，美國人的決策，都是根據他自己的國家利益，所以台灣要聽他的，每次台灣武器研發自主了，美國就賣新的武器，就中斷台灣的研發自主。