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iPhone 12「四新機」登場倒數！達人曝這款會賣最好...準備搶爆

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▲▼蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

▲iPhone 12 登場倒數。（圖／翻攝apple.com）

記者曾羿翔／綜合報導

蘋果官方將於台灣時間14日凌晨1點舉行iPhone新機發表會。有「地表最強蘋果分析師」之稱的郭明錤就揭露了4種機款中，「非Pro」的機型為出貨量大宗，其中「6.1吋」的iPhone 12擁最高出貨量。據了解，若無意外，蘋果預計會在16日進行新機預購，23 日正式開賣，台灣有望繼續列為首波開賣國家。

預計登場的4款iPhone 12機種，分別為「iPhone 12 mini」、「iPhone 12」、「iPhone 12 Pro」以及「iPhone 12 Pro Max」。天風證券分析師郭明錤表示，4款的出貨比例預估分別為20%、40%、20% 以及20%，也就是說iPhone 12是此次系列中擁最高出貨量的機款，是其他3款的2倍，最有潛力帶動供應鏈商機。

▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

▲台灣有望繼續列為首波開賣國家。（圖／記者張一中攝）

針對新機發表後是否能帶動供應鏈股價上漲，郭明錤對此分析，「iPhone 12的售價將會是關鍵」，屆時如果iPhone 12的售價低於iPhone 11，那麼蘋果供應鏈股價上漲的機率偏高。

根據科技新報的報導指出，依照蘋果官方先前的慣例，iPhone 12 發表會的當周五（16 日）將會開放果粉預購，並在隔周五（23 日）正式開賣。不過也有國外消息指出，較高階的「Pro系列」機型可能會更晚上市，果粉也許要等到11月才能買到。

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