▲當爸爸大轉性！張震嶽《愛我別走》神改編，超前部署退休理財。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲來到忠孝復興捷運站可以看到，創作歌手張震嶽的國民歌曲《愛我別走》被改編了。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

最近有不少通勤族搭乘捷運時發現，創作歌手張震嶽的國民歌曲《愛我別走》竟然歌詞不一樣了，原來是張震嶽首度跨界與安聯投信合作，將嶽氏情歌融入鋼琴元素，以初為人父的身分，唱出當爸爸後心境上最大的改變，就是從被動變成主動了。

▲原來是張震嶽首度跨界與安聯投信合作，唱出當爸爸後心境上的改變。

創作歌手張震嶽表示，「當爸爸後最有感的改變是時間，為了陪伴小孩，自己的時間變得比較零散，但陪在小孩身邊就很滿足，在生活上面某些部分是還蠻被動的，但是有了小孩之後，真的就是會多為小孩子想、多為家庭想，大家看到這個廣告的時候，可以稍微駐足停留一下，看一下裡面到底在講什麼東西」。

▲透過歌詞可以感受到張震嶽對孩子滿滿的愛，張震嶽認為當爸爸後最有感的改變是時間。

「這一點點負荷主動去做，給你未來的溫柔」透過歌詞可以感受到張震嶽對孩子滿滿的愛，在他單身時，埋首創作的他，並沒有花太多心力在理財上，張震嶽笑說「以前錢賺了就花啊，其實都是公司在幫我做管理」，但有了家庭之後，他重新審視理財規劃，提前為自己的退休生活做好準備。

▲張震嶽提到單身時並沒有花太多心力在理財上，但有了家庭之後他化被動為主動，提前為自己的退休生活做好準備。

張震嶽也提到，「提早做好準備」這個理念與安聯投信相同，「退休理財是一個對未來的規劃跟保障，這個是還蠻重要的，或許比較年輕一點的朋友，比如說像二三十歲，像我年輕的時候，可能也沒想到這樣的事情，但是我覺得提早去做規劃做準備的話是還蠻好的」。

▲安聯投信透過虛擬的互動遊戲，讓大眾瞭解退休準備的重要性。

退休準備好、下一代更好！張震嶽拿起魚網努力的在撈金魚，象徵靠自己守住財富，安聯投信透過虛擬的互動遊戲，讓大眾瞭解退休準備的重要性，隨著高齡化時代來臨，退休理財規劃已經成為現代人的必修學分，跟著張震嶽主動出擊，為自己超前部署，退休後的優質高齡生活。