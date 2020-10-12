返台民眾「呼吸道有症狀」！等20分鐘罵爆醫師　醫傻眼：飯都沒吃

▲蘇一峰醫師在臉書分享美國返台民眾的案例。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但若碰上疫區回來的民眾，醫療人員仍然不敢大意。先前有位民眾從美國返台，12日突然出現呼吸道症狀，被送到醫院檢查，期間等了20分鐘，為此大為不滿，讓醫師相當傻眼，「你可能不知道，兩個小時前我們經歷了 #一場長達三小時的急救與後續處理。」

胸腔科醫師蘇一峰在臉書上分享，有位民眾從美國返台，出現呼吸道症狀，被送到醫院進行治療。他們接到個案，不敢大意，立刻開始穿著防護服、隔離衣等裝備，以避免治療中受到感染。

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由於裝備穿脫需要大量時間，直到20分鐘後，醫護人員才出現在美國返台民眾前。沒想到美國返台民眾因此感到相當不滿，治療期間不斷抱怨等太久。

▲蘇一峰醫師才剛忙完急診，連飯都還沒吃，立刻處理美國返台民眾的問題，竟然被抱怨「太慢」。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



這讓蘇一峰忍不住說明，他們兩個小時前才結束一場「長達三小時的急救與後續處理」，導致所有急診病患處理流程被延後，但當時沒有任何人抱怨，這次穿脫裝備花了20分鐘，疑似耽誤了返台民眾「寶貴的時間」，致使對方抱怨連連，「#請你也有一樣的同理心和耐心。」

蘇一峰無奈回應，在美國若有急診案例，跑一趟至少要收費10萬元，台灣因為有健保，每趟還不到1,000元，’「健保你說醫療便宜，人民會珍惜……我可不這麼認為。」

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