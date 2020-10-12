美大選民調拜登勝12%　沈富雄「川普難挽頽勢」預言或將成真

▲沈富雄預言，拜登將在總統大選中大贏，川普黯然下台，政權順利移轉，狂人無力囂張。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選進入倒數三週，在歷經川普染疫、拜登失言等風波後，誰最終能夠入主白宮成為世界焦點。前民進黨立委沈富雄今天（12日）在臉書預測，若美國今天投票，拜登與川普兩人的選舉人票差距將落在158票，川普將難挽頽勢。

沈富雄5日曾在臉書以「後川普時代的大預言」為題，發出了12項與美國總統大選、美中關係、台灣未來等有關的猜測。他在今天的帖文中也提到，他預言的第一項「拜登大贏，川普黯然下台，政權順利移轉，狂人無力囂張」是最為關鍵的一條，因為這將連帶影響接下來的幾項預測，不過他有信心預言即將成真。

他指出，如果美國今天投票，拜登將取得348張的選舉人票，而川普將只獲得其中的190張，兩人差距在158票，「狂人」（指川普）終將走上末路，不管他使出任何賤招也無法避免落選的頽勢。

沈富雄的推測似乎並非空穴來風。在《華盛頓郵報》委託研究機構展開全美隨機抽樣調查中，川普在註冊選民（Registered Voters）中的支持度僅為43%，落後於拜登的53%。而在有意願投票的選民（Likely Voters）中，川普同樣以42%的支持度落後拜登的54%，可見拜登的勝算確實較高。

不過，川普在2016年與希拉蕊對決時，10月份的民調也是輸了12%，一個月後卻還是成功入主白宮，因此目前就推斷川普必輸仍言之過早。

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