墾丁南灣活春宮！台女遭起底　閨蜜不忍了：有男友還跟老外野戰

▲墾丁南灣2男2女活春宮。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前在墾丁南灣沙灘上，拍到2男2女全裸活春宮，畫面引爆熱論，連警方也展開調查，表示將會依法追究。事隔兩天，一名自稱當事人閨蜜的女網友，匿名爆料女方明明有男友，還跟外國人野戰，而曝光的辛辣對話，讓眾人看傻眼。

女網友在dcard發文直呼，前幾天大家聚餐，餐廳電視剛好播到墾丁活春宮的新聞，「她男友跟朋友還有說有笑，我真的很想插話，你知道其中之一是你女友嗎？說真的，畢竟還沒結婚，有砲友沒什麼，只是肉體關係而已，其實不讓男友知道就好了，但玩過頭登上新聞版面也太誇張，跟外國人野砲還被拍到是怎樣？」

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雖然她一度想戳破真相，但此舉等於跟閨蜜撕破臉，也擔心男方會有什麼過激反應，所以只好默默放心底，並私下進行道德勸說。

沒想到，當事人滿不在乎地回，「好險拍不清楚，妳也知道我們感情很好吧？他不可能懷疑我」、「還敢說我，妳自己玩更兇吧」，不僅如此，對方更評價兩個老外都在水準之上，「越陌生反而更能單純享受」、「可惜妳沒來，每個都是壞蛋，非常rough」。

▲閨蜜與當事人的對話。（圖／翻攝dcard）

最後，閨蜜還不忘反嗆原po，「妳自己也很愛野戰不是嗎？還說我...妳男友絕對也想不到，自己女友有一堆老外砲友，安全跟刺激...我選擇後者。」

po文再度點燃戰火，網友們紛紛吐槽，「誇張，當你們的男友，真是倒了八輩子楣」、「妳們兩個真的都蠻惡劣的欸，現在約砲的人都這麼搞笑，內部互相批評嗎」、「笑死，不管好自己，還敢五十步笑百步啊」、「求Google狗語翻譯網頁」、「不懂妳po上來幹嘛，既然覺得婚前多人運動不犯法，還上來討罵」、「完全就是在拉低女生素質」，當然也有部分網友質疑，是否為釣魚文。

另外，恆春警方當天一大早就發出訊息，表示此舉已經觸犯「公然猥褻罪」，將會依法追究，目前正在了解這4名男女的身份。