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司馬中原舊宅清運爆糾紛　2男阻清潔人員進入遭控竊盜恐嚇

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記者張君豪／台北報導

在台灣素有「鬼王」稱號，年輕時以擅說鬼故事的藝人司馬中原近來爆發子女與外人爭產糾紛，信義警分表示，10月7日中午，司馬中原兒子吳姓男子（64歲）向警方報案，認為自家在吳興街內的舊宅委託清潔公司清理雜物，卻發現屋內物品有短少部分木箱、碗盤等物品，報警提告宋、林兩名男子竊盜、恐嚇。

▲宋林兩名男子因債務糾紛阻止清潔公司人員進入司馬中原舊宅清運雜物遭提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲宋林兩名男子因債務糾紛，阻止清潔公司人員進入司馬中原舊宅清運雜物遭提告。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方當時派員到場查處，發現吳姓被害人日前與宋姓（45歲）、林姓（52歲）兩名鄰居有財務糾紛，宋林兩人表示之前接受吳男以新台幣約200萬元代價幫忙處理司馬中原的私事，後來雙方討價還價降到新台幣90萬元，但對方迄今尚未付款，兩人認定吳男欠債、才會在司馬中原舊宅現場守候並阻止清潔人員搬運舊宅物品。

但司馬中原兒子認為對方行為已經涉及恐嚇，並清查認為舊宅內有木箱和部分碗盤遺失，10月9日到信義警分局吳興街派出所怒告對方竊盜、恐嚇罪，警方依規定受理，但表示案情較為複雜，雙方說法有明顯出入，將待相關人等完成筆錄後，移送台北地檢署交由檢察官調查釐清案情。

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