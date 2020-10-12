司馬中原舊宅清運爆糾紛　2男阻清潔人員進入遭控竊盜恐嚇

記者張君豪／台北報導

在台灣素有「鬼王」稱號，年輕時以擅說鬼故事的藝人司馬中原近來爆發子女與外人爭產糾紛，信義警分表示，10月7日中午，司馬中原兒子吳姓男子（64歲）向警方報案，認為自家在吳興街內的舊宅委託清潔公司清理雜物，卻發現屋內物品有短少部分木箱、碗盤等物品，報警提告宋、林兩名男子竊盜、恐嚇。

▲宋林兩名男子因債務糾紛，阻止清潔公司人員進入司馬中原舊宅清運雜物遭提告。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方當時派員到場查處，發現吳姓被害人日前與宋姓（45歲）、林姓（52歲）兩名鄰居有財務糾紛，宋林兩人表示之前接受吳男以新台幣約200萬元代價幫忙處理司馬中原的私事，後來雙方討價還價降到新台幣90萬元，但對方迄今尚未付款，兩人認定吳男欠債、才會在司馬中原舊宅現場守候並阻止清潔人員搬運舊宅物品。

但司馬中原兒子認為對方行為已經涉及恐嚇，並清查認為舊宅內有木箱和部分碗盤遺失，10月9日到信義警分局吳興街派出所怒告對方竊盜、恐嚇罪，警方依規定受理，但表示案情較為複雜，雙方說法有明顯出入，將待相關人等完成筆錄後，移送台北地檢署交由檢察官調查釐清案情。

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