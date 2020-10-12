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林鄭月娥延後宣讀《施政報告》　今日率團赴深圳、下月前往北京！

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▲▼香港特別行政區行政長官林鄭月娥今日（9月30日）上午，在香港同胞慶祝中華人民共和國成立71周年大會致辭。（圖／香港政府網站）

▲香港特別行政區行政長官林鄭月娥。（圖／香港政府網站）

記者劉亭／綜合報導

深圳40周年慶祝大會將於40日舉行，大陸國家主席習近平將出席並發表重要講話。香港特首林鄭月娥原定當天發表《施政報告》，但香港政府已宣布延期，她今（12）日就率團前往深圳，出席慶祝大會。

林鄭月娥12日表示，早上已和立法會主席梁君彥見面，告知需要押後原定14日宣讀的《施政報告》，但並不會影響2020至2021年度工作，但時間還不確定會爭取在11月底前發表。

除此之外，林鄭月娥也透露，本月下旬將前往北京，參與不同部委協調會議，商討一系列中央支援香港的政策，決定延後是為了香港利益；而她也強調，到今日才宣布延後並不是拖延，而是因為這周末才獲通知，可到北京開會。

根據香港特區政府新聞公報消息，林鄭月娥說，「適逢深圳經濟特區建立四十週年，我謹代表香港特別行政區向深圳市委、市政府及全市人民致以由衷的祝賀，並期望港深合作更上一層樓。」

▲▼9月21日，習近平在聯合國成立75周年紀念峰會上发表講話。（圖／翻攝自新華社）

▲中國國家主席習近平。（圖／翻攝自新華社）

港府代表團成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊資深大律師、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、創新及科技局局長薛永恆及行政長官辦公室主任陳國基。林鄭月娥將於10月14日下午返港，在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

港府發言人表示，時至今日，香港仍是深圳最大的外資來源地，有接近八萬家企業在深圳營運，香港一直發揮聯繫人角色，為深圳以至其他大陸企業提供「引進來、走出去」的雙向支援和服務；過程中，香港也發展成為今天的國際金融、商貿、物流、航運和專業服務中心。

過去幾年，香港和深圳合作範疇更加廣泛，包括創新科技、創意產業，以及醫療等，加上廣深港高鐵香港段及蓮塘／香園圍口岸相繼開通，大大方便了兩地人員的往來。香港與深圳作為粵港澳大灣區中心城市，將以優勢互補，共同推進大灣區發展，特別是有關建設國際科技創新中心的工作。

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