連假回老家辦婚禮！驚見「新娘新郎全換人」　她急哭：喜帖都發了

▲婚禮計畫被酒店被打亂。（示意圖／pixabay）

文／ CTWANT

大陸一名王姓女子獨自在上海打拚多年，去年準備回家鄉貴州結婚，並在當地一間酒店訂好了場地，原定今年3月舉行婚宴，後來因新冠肺炎疫情被迫延到本月初。不料，就在結婚前幾天，準新娘抽空到飯店洽談婚宴細節，卻突然被業者告知場地已被別人訂走，讓她當場急得大哭，直呼「喜帖都發出去了！」

貴州廣播電視台報導，王女去年10月向貴陽華美達神奇大酒店預定酒席，原定今年3月份舉辦婚宴，雙方也立下合約，然而今年遇上疫情，婚宴只好一延再延，最後敲定本月8日宴客；準新娘表示，雙方溝通過程中，酒店業務員陸續換了3個，自己擔心有變數，每次都和對方反覆確認，確定資料無誤後，才放心發出請帖。

▲王女在老家酒店預定婚宴，結婚前夕卻被告知場地已被訂走。（圖／翻攝自貴州廣播電視台）

報導指出，王女趁著大陸國慶連假回老家辦婚宴，並特地提早數天到酒店洽談細節，誰知卻突然被業者告知「10月8號的婚宴場地被訂出去了」；對方說法宛如晴天霹靂，讓王女頓時不知該如何是好，關鍵是喜帖都已經發了，所有的親朋好友也都從上海特地飛回貴州，如今要臨時改時間根本不可能。

雙方協調後，業者答應幫助王女更換到其他酒店，但因為婚宴價格喬不攏，雙方始終沒有達成共識。對此，飯店經理解釋，因承辦婚宴的工作人員在離職時沒有交接好工作，才會出現場地重複預定的問題。所幸在記者幫忙協調下，業者同意幫王女把婚宴更換到貴陽喜馬拉雅宴會中心，婚禮也順利如期舉行。

▲雙方當時簽下合同。（圖／翻攝自貴州廣播電視台）

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