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4歲兒烤肉突遭陌生婦掐脖2次　對方家人「這樣回」讓男童父超怒

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記者黃子倩／高雄報導

中秋連假期間，高雄市左營區一名4歲男童在和親友烤肉時，突然遭到一名在附近徘徊多時的女子掐住脖子，而且兩度掐脖的時間長達6秒鐘，男童父親當時不在場，得知消息後立刻趕到現場，對方的家人卻說，「你不知道，她精神狀況不好嗎？」，讓男童家屬當場不敢多問。

▲中秋烤肉四歲童遭掐脖子。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼中秋烤肉四歲童遭掐脖子。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 4歲男童烤肉遭掐脖子 。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過事後，男童的的脖子上有了明顯的掐痕，還有被抓傷的痕跡，男童父親今早接受《ETtoday東森新聞雲》記者訪問表示，「中秋連假的時候，我兒子和親友在烤肉，我在上班，他受到攻擊之後，我就趕過去，結果知道是，陌生女子掐他脖子，而且是完全不認識就靠近他，我看那監視器畫面，她在旁邊徘徊了2、30分鐘，都不出聲，就突然伸手掐住我兒子的脖子。」

▲▼ 中秋烤肉四歲童遭掐脖子 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲中秋烤肉四歲童遭掐脖子，男童父親出面控訴。（圖／記者黃子倩翻攝）

男童父親進一步表示：「他就是掐我兒子脖子的右側，還蠻用力的，他的脖子就一個痕跡，當下我表弟有發現有去阻止，而且讓人不解的是這個婦人自己也有帶小朋友，他的小朋友也有去阻止（她），事發之後，我太太處理方式就是有追過去，去了解，對方的家長是說，你不知道她是精神狀況有問題嗎？」

經過警方了解，當時30歲的何姓女子與友人在該處烤肉，32歲的周姓少婦帶著4歲的兒子在附近徘徊，過程中周婦6歲的兒子和何女的兒子一起嬉戲，後來發現周女疑似精神狀況不佳，突然伸手抓住何女4歲兒子的脖子，導致何女的兒子右頸受傷。

警方接獲報案到場時，發現涉嫌傷害案的周姓婦人還有他的兒子皆已離去，當時由巡邏員警陪同何女前往與對方家屬洽談、瞭解原因，而被害男童家屬於10月5日檢具驗傷單提告，經掌握犯嫌身分為周姓婦人，已通知到案說明，並依傷害罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。

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