川普濫用公權追殺政敵！強硬要求公布希拉蕊電郵　紐時抨獨裁

▲紐時抨擊，川普試圖以希拉蕊的電郵門案，引開民調落後的注意力。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普日前下令徹查前總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的電郵門事件，並公開要求國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公布希拉蕊的相關電郵，甚至要司法部長巴爾（William Barr）起訴歐巴馬與拜登。不過此舉也被《紐約時報》批評，川普是在利用公權力來追殺政敵，根本就是威權統治，試圖將外界的注意力從他落後的民調上拉開。

川普近日不斷加強力度要求公布有關希拉蕊「電郵門」事件的相關信件內容，甚至直接對國務卿蓬佩奧施壓，不僅如此，他更要求司法部長起訴美國前總統歐巴馬與前副總統拜登。《紐約時報》認為，川普為了對抗政敵，贏得連任，竟然濫用國家公權力，公開下令要求他的政府對特定人士採取直接的行動，就連前總統尼克森在最艱難的日子裡，都並未這麼做。

▲專家分析，川普是史上第一位崇尚「強人」形象的美國總統。（圖／達志影像／美聯社）



曾在小布希時代任職於司法部法律顧問辦公室的傑克戈德史密斯（Jack Goldsmith）表示，自水門案之後，美國發展出一種規範，也就是總統不會公開談論仍在進行調查的事件，更別說是干預調查了。他說，「這太瘋狂了，根本就史無前例。」事實上，川普從上任後就從不避諱談論這些「不該提到的事件」，但戈德史密斯說，如今他已經從單純的「談論」變成「直接下令」了。

川普認為，只要當上總統就擁有絕對權力，他更把國家當作是家族企業的放大版，在2019年的「美國轉捩點論壇（Turning Point USA）」中，他對年輕人說，「我擁有憲法第二條款，作為總統，我有權做任何我想做的事。」專門研究歷任總統的歷史學家表示，至今沒有任何一任美國總統像川普一樣，透過公權力批鬥政敵，或是如此渴望作為一個「強人」，而通常美國領袖會避免像強人一樣站在陽台上，因為那是威權國家的領袖才會做的事。

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