新北男攀郡大山跌60層樓深谷殞命　搜救隊花21小時送遺體下山

記者高堂堯／南投報導

李姓男子近日隨一行13人登山隊單攻登郡大山西南稜，卻於原路下山途中不幸失聯；南投縣消防局獲報後，先後出動2梯次共26人，冒著夜色、險峻地形、落石和虎頭蜂的環境威脅前往搜救、下切最深達60層樓深山谷，可惜費時約12小時後發現李男已罹難，隨後遺體運送下山、交與家屬。

▲搜救人員輪流揹負郡大山西南稜山難死者遺體下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

縣府消防局指揮中心於9日晚間約7時獲接報案，得知該登山隊李姓隊員失聯(45歲，新北市人)、請求協助，消防局第三大隊立即派遣信義及玉山分隊消防人員3人、義消6人，會同東埔派出所所長，於夜間展開搜救，於今日凌晨陸續架繩下切、找到李男使用的登山杖及雨鞋，但於凌晨2時左右下切至約深80公尺處遇到崩壁、搜救人員無法再下切，加上天色昏暗、落石不斷，因此先行下撤。

消防局指出，今天早上8時再派遣第二梯次搜救人員，由信義及玉山2分隊消防人員3人、義消2人、林保署1人、山搜專技人員4人，及中華民國山難救助協會中區搜救委員會6人，共16人自信義分隊出發；搜救人員於上午11時36分目測發現疑似李男蹤影，再發揮高超繩索技術、下降稜線下方180公尺處(60層樓深)，終於在中午12時4分接觸到已OHCA的失蹤者，同時發現四周有虎頭蜂環繞，以殺蟲劑驅趕後，利用繩索技術把遺體拖拉下放到相對安全處。

搜救人員隨後以背負及繩索拖拉系統輪流運用，合力將罹難者緩緩搬運下撖，克服山趨惡劣氣候、險峻地勢和持續的落石，最後又花費近5小時將大體運送下山、交還家屬，完成艱辛任務；而鳳凰颱風尚未觸陸、卻已有山友遭遇不幸，南投縣消防局再次提醒颱風期間山區潛藏極高風險，籲請所有山友務必配合各項公告管制措施，切勿挑戰天候、忽視風險登山，以免危及自身與搜救人員安全。