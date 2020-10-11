自己的建案自己共構？　超扯建商放「假地鐵招牌」吸買家

▲濟南超扯建商做假地鐵招牌騙消費者。（圖／翻攝央視財經）

文／中央社台北11日電

中國官媒央視報導，濟南有建商為吸引買家，在建案外設置幾可亂真的假地鐵站牌。過去各地也有建商為吸引目光，在展示圖或推銷時，強調地鐵等元素，但直接裝假站牌在濟南幾乎是頭一遭。

涉事的建案名稱為「寶能城」，建案外的假地鐵站牌與真實的地鐵站牌幾乎一致。除了有地鐵的標誌外，還有出入口標示及沿線各站點，一度在當地引起濟南地鐵8號線將動工的討論。

除安裝假地鐵站牌外，建商還在展售中心的模擬位置圖上標註了濟南地鐵8號線的工程名稱，並在「寶能城」所在的區域標註上「聖井站」。

▲建商的假招牌與真招牌難以分辨。（圖／翻攝央視財經）

報導引述濟南軌道交通集團相關工作人員指出，牽涉風波的濟南地鐵8號線二期建設規劃都還在審批中，而目前公告的路線、站點位置也都還不是最終版本。

報導指出，過去也有建案用地鐵作為吸引買家的手段，但這次事件在當地幾乎是頭一遭。將未批准的路線跟未定案的站點擅自置入廣告，除對消費者產生誤導外，也侵犯濟南地鐵的商標。而假站牌目前已被清除。

報導稱，當地政府5月時已發布「關於進一步規範商品房銷售廣告和宣傳活動的通知」，禁止利用地鐵線作為宣傳的噱頭。涉事建案因已違反規定，當局將對其行為進行違規認定，並依情節給予處罰。

▲有關部門已介入處理。（圖／翻攝央視財經）