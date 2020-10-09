台電2020中部地區電力盃桌球邀請賽開打　破千人參加

▲台電2020中部地區電力盃桌球邀請賽開打，吸引破千名大小選手參加。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2020中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽9日在台中梧棲中港高中開打，吸引破千名大小選手、逾百組隊伍參賽。此外，台電公司中部地區各單位也在比賽會場外辦理各項發電、輸變電設備、電廠生態環保、再生能源，以及節電獎勵、用電安全、用電知識等宣導活動，台中區處更將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至活動現場，讓小朋友們能夠在球賽之餘參與台電人員工作體驗活動。

台電公司董事長楊偉甫指出，台電公司推廣體育活動已經有70年的經驗，共培育了6支球隊，這6支球隊中，也有非常多的國手；台電希望能夠為國家從小開始發掘、培育體育人才，因此每年都會在全省各地巡迴舉辦各項球類的「Fun電營」，並由台電的專業球員親自指導。

▲台電2020中部地區電力盃桌球邀請賽開打，吸引破千名大小選手參加。（圖／記者游瓊華翻攝）



楊偉甫也提到，台電在北部地區辦理敦親睦鄰桌球賽迄今也有13年的歷史，中部地區今年雖然僅是第二次舉辦，但舉辦規模已經超越北部！希望未來在中部地區也能年年舉辦，讓中部地區所有的機關團體、中小學學童，皆能組隊報名參與，一同來球場上共同競技，以球會友。

台中市教育局副局長葉俊傑表示，桌球對於忙碌的現代人而言，所需要的運動場地不大，只需三、五好友邀約，隨時就能以球會友，一方面切磋球技，一方面拓展人際，是值得大力推廣的體育活動。台中市環保局代理局長陳宏益不但帶隊參加，更親自下場與所有桌球好手們一同切磋球技。

▲現場還有職人體驗活動。（圖／記者游瓊華翻攝）