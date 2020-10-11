快訊／蘋果供應商新豐復揚科技大火　消防灌水搶救損失傷亡不明



▲新豐鄉復揚科技發生火警，消防人員前往搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局於11日下午近2時許接獲報案，新豐鄉建興路二段復揚科技發生工廠火警，消防局派遣13車27人前往搶救，同時通知火調人員前往。

消防局表示，11日下午1點50分左右收到通報，人員隨即出動前往，下午3點左右，5樓平台明火部分已熄滅，室內部分尚在搶救中。

復揚科技成立於2016 年，主要從事軟性印刷電路板(PCB/FPC)研發製造與銷售，在蘋果2019年公布的供應商責任名單中排行前200大，是EMS廠和碩科技及景碩科技，透過旗下晶碩投資公司共同合資成立，初期股本10億元，主要為生產3C電子產品應用的軟板，據聞，成立復揚就是為了吃下蘋果軟板的訂單，當時景碩也將公司內規模不大的軟板業務切割給復揚科技。

▲▼消防人員前往搶救中，目前傷亡尚未知。



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