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嘉義經國新城國慶升旗！「96歲」老奶奶拋開輪椅　堅持站著唱國歌

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▲▼嘉義市國慶升旗。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市經國新城國慶升旗，96歲老奶奶堅持站著唱國歌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

一年一度的雙十國慶登場，全台各地紛紛舉辦升旗典禮，而嘉義市長黃敏惠10日上午親自前往經國新城參與典禮，和市民朋友一起唱國歌、國旗歌，向國旗敬禮，並且一同看著國旗冉冉身起。此外，令人感動的事，過程中，一名高齡96歲的的徐陳老奶奶更從輪椅上站起來唱國歌、揮舞國旗，讓在場所有人感動不已。

黃敏惠表示，「光輝的十月，帶來我們的榮耀。國旗飄揚，帶給嘉義市熱情、喜悅。」2020年是非常特別的一年，新冠肺炎對全世界、對全台灣造成了非常大的影響，但是嘉義精神就是抱持著希望繼續拚。「我們要一起努力，繼續做好防疫工作，更要努力拚經濟，讓全台灣全世界看見嘉義市。」

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▲嘉義市經國新城國慶升旗，96歲老奶奶堅持站著唱國歌。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，為了慶祝雙十國慶，經國新城一早7時許，就有許多市民朋友手拿國旗聚集在社區升旗台前廣場，大家一起唱國歌、國旗歌，舉辦升旗典禮，而令人感動的是，其中有一名96歲徐陳老奶奶更堅持從輪椅上站起唱國歌，並與黃敏惠一起揮舞著國旗，慶祝雙十國慶，現場氣氛讓人感動。

結束了經國新城的行程，黃敏惠接著趕場到精忠新城歡度國慶，而現場一名民國2010年國慶日出生的廖姓男童在爸媽陪伴下特別前來升旗，慶祝國家生日也慶祝自己10歲生日快樂。廖媽媽表示，他們是台中人，國慶連假來嘉義市旅遊，為了幫廖小弟弟慶生，特別上網查詢，因此一早就到精忠新城來參加升旗典禮，看到市長非常開心。廖媽媽笑說，廖小弟弟是2010年10月10日早上7點多出生的，好像是趕著來參加國慶升旗一般，這個10歲生日對廖小弟弟來說也特別具有紀念性。

▲▼嘉義市國慶升旗。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲廖姓小弟弟特地從台中南下到精忠新城參加升旗典禮，跟國家一同慶祝生日。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了經國、精忠新城之外，佛光山圓福寺也舉行「2020佛光山圓福寺慶祝國慶升旗典禮暨三代同堂重陽敬老活動」，以三代同堂的方式，闔家大小一起歡度國慶。在圓福寺住持覺禹法師的帶領之下，黃敏惠與大家一起念「為國家祈福祈願文」，並且和70歲以上的長者共同切蛋糕慶祝國家生日快樂。

▲▼嘉義市國慶升旗。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲佛光山圓福寺也舉行「2020佛光山圓福寺慶祝國慶升旗典禮暨三代同堂重陽敬老活動」。（圖／記者翁伊森翻攝）

民政處表示，為迎接雙十國慶，嘉義市中山路兩側燈桿從火車站開始到嘉義公園，都懸掛國旗，歡迎市民朋友與來嘉旅客，一起慶祝光輝燦爛的十月。

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