女下屬彎腰切蛋糕！他手刮奶油抹一片「無縫壓上」…見崩潰秒露邪笑

▲高雄一名公司男主管用奶油抹女下屬胸部，還強吻對方，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

高雄某公司在KTV舉辦慶生會，沒想到一名謝姓主管竟在女下屬切蛋糕時，突然將奶油抹在對方胸口，女下屬當下立刻出言制止，「不要這樣」，孰料，謝男竟直接強吻對方，還吻了2次，讓女下屬氣得提告。法院在審理時，謝男辯稱，自己喝到斷片，沒有記憶，但不被法官採信，因此依2個違反性騷擾防治法各判他拘役50天、5個月徒刑。

判決書指出，謝男2019年11月29日下午與一群同事到KTV參加慶生會，而當壽星吹完蠟燭後，謝男一名身材姣好的女下屬主動幫大家切蛋糕，但沒想到，謝男竟趁其不備，突然用手指抹了一把奶油後，將奶油塗抹在穿著貼身小可愛的女下屬胸口。

事發當時，女下屬喊到，「不要這樣」，但謝男不予理會，裝沒事似的朝其他同事塗抹奶油。然而，當眾人結束聚會後，女下屬與謝男回到包廂清潔善後，沒想到謝男又趁他不注意強吻她嘴，女下屬當下立刻將謝男推開，但又被拉近身再親一次，讓女下屬相當氣憤，並直接當著另名回到包廂幫忙的同事面前怒問謝男，「你憑什麼親我嘴巴？」謝男當時笑笑沒回應，但女下屬仍氣不過，最後決定對謝男提告性騷擾。

法院審理時，謝男辯稱，「當天進行到切蛋糕之後我就醉到沒有記憶了，我不記得後來發生什麼事情，隔天起來後，我的記憶是斷片的。」等，但法官勘驗KTV監視器畫面，發現謝男走出包廂時步伐正常，且有另名同事也作證，謝男當時還能與人正常對談，相當清醒，法官認定謝男是在有意識的情形下對女下屬下手，因此依2個違反性騷擾防治法各判他拘役50天、5個月徒刑，均得易科罰金。全案可上訴。

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