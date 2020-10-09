累犯恐關5年！直升機主人急租倉庫藏機　屋主現身指認…他臉綠認栽

▲警方在桃園某山區查獲陳嫌藏匿的直升機。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

新北市9月中旬傳出一架R22型直升機於淡水機試飛，還一度試圖在「海中天」董座豪宅後院降落，被網友拍到畫面引起熱議。據了解，該架飛機為桃園一名陳姓男子所有，而他並非首次犯案，過去就曾因為升空試飛遭判刑，沒想到這次又被拍到，引起警方關注，嚇得他立刻租倉庫藏匿直升機，但仍被警方找出，目前陳嫌已被士林地檢署拘提到案，後續也將面臨最高5年的刑責。

12年前就曾駕「R22直升機」遭逮！55歲陳嫌起底 是桃園地方仕紳

目擊民眾9月中旬將影片拍下PO網，只見一架白色直升機低空盤旋，甚至還一度試圖降落在「海中天」董座豪宅後院；董娘王太太也急忙現身澄清，表示該架直升機飛自家所有，當天見到直升機飛進後院後也相當傻眼，女兒還與駕駛對視將近10秒，最後直升機並未落地，而是起身轉彎往淡水河方向飛去。

▲R22直升機9月中旬在淡水飛行，引起民眾熱議。（圖／民眾提供）

影片曝光後立即引起民航局重視，經過濾相關影帶資訊後，確認該架航空器為Robinson-R22機型，目前國內並無合法管道引進，雖然過去此一機型曾有一架合法登記，但該航空器適航證、與人員檢定證均已於2012年底失效，換言之，目前國內並無可合法飛航的R22直升機，也未有人員取得檢定證，因此此次事件人、機均屬違法。

依據《民航法》第103及104條，航空器違法部分，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

案經士檢檢察官及專案小組徹夜偵辦，經分析追查後，確認該架直升機為陳嫌所有，檢方立即開立拘票，並指揮刑事警察局偵三大隊會同桃園龜山分局、航空警察局台北分局警方前往拘提。

▲陳嫌為免再度入獄，緊急租來倉庫藏匿直升機，但仍難逃法網。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳嫌因過去曾犯下相同案件而進了牢房，對於此次引起到騷動，他為免再度入獄，嚇得趕緊在住處附近山區租了一間倉庫藏匿直升機，但仍被警方查獲，而8日晚間，警方前往陳嫌住處逮人時，他原先矢口否認，但最後倉庫屋主出面指認，證實該架直升機確實為陳嫌所有，民航局獲悉後立刻協助查扣，陳嫌自知難逃刑責才坦承犯案。

此外，陳嫌還自承，被拍到的當天，是因有朋友向友人炫耀，「我有一個朋友有直升機啦」，於是找他從桃園開飛機到該處搭載其中一名友人，讓他感覺相當風光，但除此之外，他仍對於直升機來源不願多說，而至於後續詳細案情仍有待進一步調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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