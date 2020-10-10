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「你多訂12組」詐騙老梗又出現　警阻熟女操作ATM匯款

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▲謝姓女子誤信詐騙集團欲操作ATM匯款。（圖／楊梅警分局提供）

▲謝姓女子誤信詐騙集團欲操作ATM匯款。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市楊梅區謝姓女子在中秋連假期間在家中透過網路訂購生活用品，9日卻突然接獲購物網站客服電話說多訂了12組，不處理將會依網路定價扣款，要求她到ATM前依指示操作，謝女神情緊張又持手機操作ATM，超商店員心知有異乃報案，員警舉案例說明並循循善誘下，胡女打消操作ATM免遭詐騙。

▲▼謝女聽取員警說明詐騙案例後打銷操作ATM並感謝警方。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼謝女聽取員警說明詐騙案例後打銷操作ATM並感謝警方。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼謝女聽取員警說明詐騙案例後打銷操作ATM並感謝警方。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局富岡派出所警員鄒聖樺接獲報案後，立即派遣警員林泫淏、蔡賀年到場了解，員警抵達時發現謝女正與歹徒通話，了解情況後確認此為詐騙集團冒用知名公司，以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成12筆分期付款，要求訂戶前往ATM解除分期設定」的詐騙手法，經員警告知類似詐騙案例及苦口婆心勸說後才讓謝女恍然大悟，不斷地向員警致謝，即時保住財物。

楊梅分局長黃富村表示，近年網購分期詐騙仍層出不窮，民眾網購時千萬要慎防，同時提醒民眾，ATM沒有解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，並鼓勵民眾下載「165反詐騙App」，掌握最新詐騙資訊，撥打165或110專線報案查證也可下載「Whoscall App」過濾不明來電，避免因接獲詐騙集團電話而落入詐騙陷阱。

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詐騙老梗操作ATM

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