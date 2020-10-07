ATM領2萬少8千...求助遭疑「妳動手腳」！彰化女認賠：當做慈善吧

記者唐詠絮／彰化報導

ATM提款機吐鈔機吃錢？！1名吳姓女子9月20日中午到員林郵局ATM提款6萬元，第一次領2萬正常，第二次要領2萬卻吐出12,000元，隨即打0800求救，事隔半個月後，郵局10月5日通知她：查無任何疏失，請她再想想當時領錢狀況，再不然只能去報警；吳女7日無奈的說，憑空消失的8,000元，「我認賠，當成做慈善吧。」

▲彰化1名女子到員林郵局ATM領錢卻少了8千元。（圖／記者唐詠絮攝）

吳女指出，發生事情當天，郵務人員叫她9月21號到員林總局去跟經理講，「結果他們跟我說他們會查，一直到10月5號才聯絡，他們的工程師看完影片說是我自己個人的問題」，覺得她中間有動手腳。

▲彰化吳女po文到ATM領錢少8千元。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

吳女用手機側錄領款影片po上臉書《爆怨公社》，網友看完後，毀譽參半，大部分的網民認為她領錢少了8,000元，有可能是她個人問題。

吳女也拿出銀行帳本，領的3筆款都是2萬元，白紙黑字她無奈的說，領了錢後怎麼數都少了8千元，這已經是基本薪資的3分之一，今天才會據理力爭，如今被網友酸成一片，真的很無辜，昨天本想去報警，但警方也告訴她這是民事案件，還得跑法院，但她真的沒有那麼多時間，只能放棄，8千元就當成慈善救濟，但有了這次的不好的經驗以後，以後真的不敢再相信人工機器了。

▲吳女出示銀行帳本領出3筆2萬元。（圖／記者唐詠絮攝）

員林郵局經理賴正造受訪時也強調，郵局對此事相當的慎重，經過多方查證後提款機沒問題，但也希望吳小姐能多思考是否有弄錯的地方，並提醒其他民眾，提款機領錢後務必對著鏡頭前數鈔無誤後才離開，若一旦發現吐鈔有誤，要趕緊打0800申訴。

▲員林郵局經理賴正造說明。（圖／記者唐詠絮攝）

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