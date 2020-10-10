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與國家同慶！台中童綜合超旺　雙十將迎8名國慶寶寶

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▲國寶來惹！台中童綜合超旺，雙十將迎8名國慶寶寶。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國寶來惹！台中童綜合超旺，雙十將迎8名國慶寶寶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

國慶日剛到，台中童綜合醫院就有寶寶誕生與國家同慶。台中童綜合醫院表示，婦產部從10日凌晨到中午12點前就迎接了4名國慶寶寶，另外還有4名產婦待產中，預計台中童綜合醫院在雙十國慶至少迎接8名國慶寶寶。

台中童綜合醫院表示，10月10日凌晨1點56分，在童綜合醫院婦產部魏添勇醫師接生下，由懷孕37週的20歲楊舒媛媽媽自然產下2412公克女寶寶；爸爸陳先生表示，預產期本預定為10月28日，沒想到孩子迫不及待地選在國慶凌晨出生，很意外也很高興，寶貝會自己選擇與國家同天生日。

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▲▼陽大醫院和童綜合醫院喜迎國慶寶寶。（圖／記者謝承恩翻攝）

▲童綜合醫院第一位國慶寶寶誕生，媽媽楊舒媛和爸爸陳育正與護理同仁合照。（圖／記者游瓊華翻攝）

第二名國慶寶寶則在早上的8點11分，在許俊正醫師接生下，由懷孕37周的32歲張宜平媽媽剖腹產下2434公克男寶寶，是名頭好壯壯的小壯丁；爸爸李先生表示，這是家中第四個孩子，前面已經有兩個女孩跟一個男孩，生下這孩子就是雙雙對對，預產期是十月份，就選擇好記又具有特殊意義的國慶日來最為孩子的生日。

接著在上午10點15分，在許俊正醫師的接生下，由懷孕37周的37歲李姓媽媽剖腹產下2870公克的男寶寶；緊接著10點25分，在汪文生醫師接生下，由懷孕38周的41歲陳姓媽媽剖腹產下一名重達4390公克的男寶寶。除了上午誕生的4名寶寶外，還有4名產婦待產中，預計童綜合醫院在雙十國慶至少迎接8名國慶寶寶。

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