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蘋果iPhone 12價格、規格一次看　最新關鍵技術曝光

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▲▼蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

▲蘋果iPhone新機發表會邀請函。（圖／蘋果提供）

記者姚惠茹／綜合報導

蘋果即將在台灣時間10月14日舉辦新機發表會，今年預計將會推出4款旗艦機型，由於iPhone 12延後發表時間，因此有關手機的規格消息已經被爆料得十分完整，甚至最新關鍵技術也遭破梗，這邊特別整理目前已知的所有爆料規格一次看。

顏色款式
蘋果今年預計推出4款旗艦機型，包括iPhone 12 mini（5.4 吋）、iPhone 12（6.1 吋）、iPhone 12 Pro（6.1 吋）、iPhone 12 Pro Max（6.7 吋），其中iPhone 12 mini將推黑、白、藍、紅、黃、珊瑚色等6種顏色可供選擇，至於其它3款則僅有黑、白、銀色。

上市資訊
蘋果4款旗艦機型售價與上市訊息，包括iPhone 12 mini售價699美元（約20410元）、iPhone 12售價799美元（約23330元）、iPhone 12 Pro售價999美元（約29170元）、iPhone 12 Pro Max售價1099美元（約32090元），並預計10月16日開放預購，隨後在10月23日正式開賣。

外型材質
綜合目前已知消息，iPhone12 mini、iPhone 12將採用鋁合金，而iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max將採用不銹鋼，至於背蓋材質則都採用陶瓷為基底玻璃，並傳出邊框將會「致敬」iPhone 4的扁平邊框，預計將與iPhone 11系列的圓弧邊框不同。

5G網路
蘋果4款旗艦機預計都將支援5G網路，根據爆料達人所述，目前唯有美國提供毫米波機型，並證實新機將如傳聞般不會隨盒附贈耳機、充電器，同時全面搭載Super Retina XDR Display螢幕，以強化硬度與防摔能力。

無線充電
蘋果5G版本的iPhone 12系列採用「Smart Data Mode」技術，根據應用程式需求切換調整 4G／5G 網路，得以幫助手機省電，而無線充電則傳聞是以「Magsafe」來命名的全新特規充電技術，支援15W充電，並將會有三款新配件。

相機鏡頭
 iPhone12 mini、iPhone 12將採用廣角、超廣角的雙鏡頭，而iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則採用三鏡頭+LiDAR雷達掃瞄儀，主鏡頭為全新的7P鏡片，同時12 Pro Max有較大的感光元件，並支援最高5倍光學變焦，還可以直接錄製Dolby Vision等級的攝影規格，更採用第三代的Smart HDR。

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關鍵字：

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