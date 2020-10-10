連假急寄件看這！　中華郵政全台44處郵局還有照常交寄快捷

▲國慶連假期間，郵局停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假到來，中華郵政表示，9日至11日連假期間，仍維持停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，僅快捷郵件照常投遞。另中華郵政也公布全台有收寄快捷的44家郵局，連假有需求的民眾可多加利用。

中華郵政表示，10月9日至11日國慶日連續假期，停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件。

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▲▼國慶連假期間，中華郵政全台44處郵局還有照常交寄快捷。（圖／中華郵政提供）

全台郵局郵務科（快捷股）及駐有守衛或保全之郵局郵務股，開放收寄國內、國際快捷郵件；另台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號）亦提供收寄國際快捷郵件服務。

▲連假期間，各地郵局一律停止營業，僅台北故宮郵局有開。（圖／記者張一中攝）

中華郵政另提醒，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

各地郵局所設之自動櫃員機、開放式信箱間、i郵箱及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務，歡迎多加利用。

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