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要爆了！蘆洲堤防草地驚見白澎澎「超大巨白菇」　專家：快後退

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馬勃會出現在雨後的草地上，專家提醒民眾千萬不要觸摸或採食。（翻攝自「我是蘆洲人」臉書）

圖文／鏡週刊

新北市蘆洲一名網友日前在堤防跑步時，無意間發現足球場的草地上有多顆手掌大的「野菇」，事後一查才發現是名為「馬勃」的真菌，成熟後會爆開。行政院農業委員會林業試驗所副所長吳孟玲指出，馬勃雖無毒但觸碰恐造成搔癢，呼籲民眾勿碰、勿採食。

一名網友6日於臉書社團「我是蘆洲人」，貼出一張巴掌大的野菇，經過網路查詢後，發現該物種成熟後會炸開，提醒其他人若有帶小朋友或毛小孩的人，不要讓他們去觸摸。

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不只蘆洲、五股出現過「馬勃」的真菌，有讀者也在北門站發現它的蹤跡。（讀者提供）

該則貼文亦被臉書小編分享，直指所謂的野菇其實是名為「紫色禿馬勃」的無毒真菌，並附上「五股溼地生態園區」臉書今年5月的介紹，該種生菌成長期間皆為白色，不過只要到成熟後就會轉為紫黑色，若去觸碰就會看到表面噴出孢子。

馬勃成熟後會由白轉為紫黑色，且會爆開噴發孢子。（讀者提供）

針對「紫色禿馬勃」究竟是否會影響到人或毛小孩？據《聯合報》報導，吳孟玲說明，馬勃本身不具毒性，但因表面有多多醣體、多酚類，觸碰恐會造成皮膚搔癢，呼籲民眾勿用手接觸及採食；此外，馬勃成熟後頂端會裂開噴出孢子屬自然繁殖現象。


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