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日本完成釣魚台更名程序　陸外交部：非法無效！

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▲▼「中國釣魚島數字博物館」開通上線。（圖／翻攝自人民日報）

▲「中國釣魚島數字博物館」開通上線。（圖／翻攝自人民日報）

記者鄭思楠／綜合報導

「中國釣魚島（台稱釣魚台）數字博物館」於3日正式開通上線，日本內閣官房長加藤勝信對此表達嚴正抗議，並透過外交途徑要求中方刪除。此前，日方也曾將釣魚台改名，引起中方不滿。中國外交部新聞發言人華春瑩9日回應，日方企圖通過所謂的更名挑釁中國領土主權，這是非法無效的，不能改變釣魚台屬於中國的事實。

華春瑩表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，這是建立在充分的歷史和法理依據基礎上的，中方基於主權立場開設釣魚島數字博物館，日方無權說三道四。」

此前，10月1日，日本沖繩縣石垣市公所完成釣魚台列嶼改名程序，將釣魚台列嶼地址由「石垣市登野城」更名為「石垣市登野城尖閣」，引發主張釣魚台主權的中國不滿。

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲釣魚台。（圖／CFP）

緊隨其後，「中國釣魚島數字博物館」3日正式開通上線。據官媒《新華社》報導，這能夠進一步認識釣魚台是中國的固有領土這一無可爭辯的事實。

據悉，該線上博物館由序廳和三個展廳組成，內容包括歷史圖片、影像、文獻資料、法律檔、實物類比、各類模型、動畫故事、新聞報導和學者論著等。線上博物館並設有講解員、館長問答等互動環節，

報導並說，博物館展示釣魚台主權屬於中國的法律和歷史依據。觀眾通過參觀該博物館，可以身臨其境地感受釣魚台的地理環境，瞭解釣魚台問題的來龍去脈，進一步認識釣魚台是中國的固有領土這一無可爭辯的事實。

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