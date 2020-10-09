獵戶座流星雨來了！每小時20顆飛過　10/20、21晚上「6小時限定」

▲獵戶座流星雨。（圖／台北天文館提供）

記者崔至雲／台北報導

一年一度的獵戶座流星雨將來臨了！天文館指出，10月20、21日晚間10時30分只要在沒有月光干擾的地方，將可以觀賞到長達6小時、每小時20顆的流星從眼前飛過，熱愛觀星的民眾絕對不能錯過流星雨的盛況！

天文館指出，2020年10月獵戶座流星雨是每年固定發生的中小型流星雨，活動日期約在每年的10月2日至11月7日之間，今年的極大期約落在10月20、21日，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時可看見20顆流星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館提到，今年獵戶座流星雨的觀賞時間非常長，自22時30分獵戶座於東方升起後到太陽升起前的這段時間將近6個小時，由於沒有月光的干擾，都是非常好的觀賞時機，若無暇前往山區的朋友也可透過台北天文館在陽明山、梨山、蘭嶼、七美地區架設的高畫質暗空攝影機，在網路上即可欣賞到壯觀的流星雨美景。





▲2020年10月21日 23:00左右的東方天空。（圖／天文館提供）

天文館表示，獵戶座流星雨的流星速度較快（每秒約67公里），是每年流星速度最快的流星雨之一，而這群流星平均亮度中等，約2等，偶爾會出現火流星；有時火流星會留下持續數分鐘之久的餘痕，餘痕受到高空風切的影響，會逐漸改變形狀並逐漸消散，這也是值得欣賞的其中一個特點。此外，獵戶座流星雨極大期通常會延續好幾天，若10月20、21日晚間無法前往觀察者，前後幾天仍為適合觀察的機會。

天文館也提到，觀賞流星也不需要任何特殊儀器，且流星真正出現的區域也不限於獵戶座，因此觀賞時不需要朝特定方向，挑選視野開闊、可看見整個天空且沒有光害影響的地方，以自己覺得最舒服的姿勢坐著或躺著觀看整個天空即可。建議避開城市、城市周邊受光害影響區域以及海邊等等不適合觀賞流星的地方。



如果想拍攝流星雨，天文館建議準備可長時間曝光或感光度高的相機或錄影機，以三腳架固定之後，開啟快門進行拍攝；一般商業型或傻瓜型數位相機，則建議以夜景模式拍攝，並關閉閃光燈與開啟自拍功能，以防因手按壓快門而造成影像模糊的遺憾。

