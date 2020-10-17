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台北少女摩鐵吸笑氣！癱軟床上遭3男性侵…閨蜜目睹全程嚇壞

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 ▲▼台北少女摩鐵吸笑氣！遭3男性侵…閨蜜目睹全程。（圖／東森新聞）

 ▲台北少女吸完笑氣後癱軟，慘遭3男性侵。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名少女小美（化名）透過網路結識18歲許姓男子，受邀到新北市土城的摩鐵參加慶生趴，沒想到喝酒又吸笑氣，昏沉的小美被3名男子性侵，閨蜜則目睹全程。事後，小美在家人的陪同下報警，將許男等3人依妨害性自主罪嫌送辦。

許男透過網路結識小美，7月時以慶生為由，邀請小美到土城某摩鐵內慶祝，一群人喝酒慶祝之餘，還拿出笑氣助興，直到小美吸食笑氣候昏沉癱軟，許男才露出真面目，將小美抱到床上性侵。

此時，小美的閨蜜從廁所出來，目睹許男與另兩名男姓友人輪流性侵小美，嚇得出聲阻止，卻被許男等人威脅「說出去要妳好看」，隔天退房才載小美等人回家，再次威脅封口。

小美家人發現小美情緒有異，追問才得知小美遭到性侵，立刻驗傷報警提告。警方也依妨害性自主罪嫌，將許男等3人送辦。

▲桃園市政府首創自治條例將笑氣列管，本月底前推出草案，違者恐面臨3千元至1萬5千元不等罰鍰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府首創自治條例將笑氣列管，本月底前推出草案，違者恐面臨3千元至1萬5千元不等罰鍰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

許多人會吸食笑氣助興，但笑氣濃度高會導致氧氣濃度低，出現缺氧、窒息的危險，甚至可能猝死，早期笑氣沒被列為毒品，僅能依社維法裁罰，但受害案例頻傳，環保署7月宣布要管納笑氣使用者及販售的上下游業者，最重可處無期徒刑併科千萬罰金，但新法還沒上路。

對此，桃園市政府開先例，研擬「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」，規範如持有特定氣體，則需提出相關資料佐證正當用途，違者將處新台幣3000以上1萬5000元以下罰鍰，為避免特定氣體流入不當使用管道，損害市民身心健康，衛生局將結合市府各網絡單位，共同宣導笑氣危害，建立桃園無毒安全生活環境。

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