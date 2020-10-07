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師生隔25年再見面　竟是嚴師失智迷路...學生報警護送返家

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▲屏東市劉姓市民與警方護送國中體育老師回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市劉姓市民與警方護送國中體育老師回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市王姓9旬老翁，騎單車疑似迷路，剛好遇到25年前就讀國中時被他教過體育的劉姓市民，趕緊向警方報案，警方根據老翁單車籃內與家人連絡資料，劉男記得老師就住在學校附近，連絡上心急如焚的王妻，送他返家。王妻爆料說，王擔任老師很兇，很多學生都怕他，讓劉男也回憶當時很怕老師的情景。

▲屏東市劉姓市民與警方護送國中體育老師回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方詢問老翁住處、巡邏車護送回家。

▲屏東市劉姓市民與警方護送國中體育老師回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局大同派出所日前接獲民眾報案，指在高屏大橋附近遇見一位迷路老翁，警員倪郡黛與金政達趕到，看到報案的劉男正在勸說一名年約9旬的老翁，不要獨自騎腳踏車返家，但老翁堅持要騎車。

倪、金兩員到場後，詢問王姓老翁的基本資料，他無法完整表達，但員警在他單車的籃子內發現記錄他與家人連絡資訊，於是在與他太太聯繫後，請他坐上巡邏車，由員警代騎單車，送他返家。

據熱心的劉男表示，他正好在附近工作，看到老先生騎單車往高屏大橋方向行駛，但卻四處張望，似乎不太認得路，上前詢問後發現他長得很像是25年前的國中體育老師，並隱約記得老師家位在當時就讀的學校附近，趕緊向警方報。

員警和他的太太連絡後，確定他就住在學校旁的巷子裡，讓劉男更加確定王老先生就是他的國中老師。

王妻子看見警方與劉男熱心地將她先生送返家，再三表達其感謝；王妻說，早上已經勸阻先生出門，結果一轉眼先生就不見了，她找了很多地方都找不到人，心急如焚時，剛好接到警方來電，讓她放下心。

警方表示，熱心的劉男是王老師之前的學生；王媽媽這才說出王老師以前在學校很兇，很多學生都很怕他，劉男亦想起當時讀書，看到老師都會害怕的場景，很慶幸能在相隔25年後相遇，還能護送老師返家 。

警方呼籲，民眾家中若有年長者，請多加留意、看顧，避免讓其單獨外出，若有需要可至屏東基督教醫院或鄰近派出所申請愛心手鍊，或請其隨身攜帶記載親友電話的聯絡卡片，以利警方快速聯繫到家屬。若民眾主動發現可疑人事物時，請撥打110或當地派出所電話。

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