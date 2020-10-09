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「搔鳥」遭偷拍製看板轟：沒衛生　麵攤老闆怒告惡鄰：我有洗手

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▲指責,批評,吵架,歧視,霸凌,價值觀,罵。（圖／翻攝自pixabay）

▲范姓男子因與鄰居黃姓男子相處不睦，竟偷拍他搔下體的畫面，製作看板放在自家門口，以此方式毀謗黃男。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

范姓男子住家對面有間麵店，他因與麵店老闆黃姓男子有心結，竟於自家門口擺放看板，上方貼上黃男搔下體的照片，並加註「你吃進嘴…就是這雙摸屌抓鳥的手特別烹調出來的」等文字，以公開方式指摘黃男麵店衛生有問題。黃男為此怒提告，法院近日判決出爐，范男遭處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。全案定讞。

范男與開麵店的鄰居黃姓男子長期相處不睦，為了報復對方，他2019年3月間竟在自家門口放置看板，上方除貼了12張黃男臉部打馬賽克搔抓下體的照片，且一旁還加註「你吃進嘴、吞進肚就是這雙摸屌抓鳥的手特別烹調出來的加料、加味不加價」、「阿里巴巴（黃男綽號）下麵給你吃」等文字，使路過民眾以及前往麵店消費的客人都能駐足觀覽，以此方式公開批評黃男麵店衛生有問題，貶損他名譽。

黃男發現後氣得蒐證提告，法庭上他表示，自己下體曾開刀，所以會有抓搔下體的動作，不過他抓完都會洗手，經營麵攤時也會戴手套，這部分有衛生局稽查紀錄可查；黃男強調，范男所拍攝的12張照片地點都是在店外，僅有1張在店內，但當時也不是營業時間，擺放這些看板分明就是讓他丟臉難堪，影響他生意。

范男接受檢方偵訊時供稱，因覺得黃男動作很不衛生，想提醒麵店客人所以才放置看板，但法官審理時不接受他說法，認為范男與鄰居相處不佳，竟不以理性、平和的態度溝通解決紛爭，毀謗行為確實已嚴重損害小吃店名譽，造成黃男身心受創，衡量他犯後否認犯行，至今也未與被害人達成和解，審結判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。全案定讞。

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