月薪80K徵助理「務必抱必死決心」　工作內容曝...網喊：我願意

▲彰化1間禮儀公司po文徵禮儀師助理。（圖／翻攝自陳修將臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1家公司在網路po文徵服務助理，條件是「無經驗的都可以、提供住宿」這麼好康的工作這年頭已經很難找了，但繼續往下看說明，「工作很硬、睡眠很少、經常有家還歸不得」，因為老闆很G8，還連續寫3次，要應徵的人「請務必抱著必死的決心」，詼諧又逗趣的言辭，吸引一大票網友興趣滿滿都喊「我願意」。

原來是禮儀公司，要徵禮儀師助理，PO文者是台灣相當有名氣的專業禮儀師也是大體修復師陳修將，「亡者有時候會託夢道謝，就像朋友一樣聊天。」他曾率領「76行者遺體修復團隊」，協助修復小鬼黃鴻升、普悠瑪列車、台南大地震、高雄氣爆等重大意外罹難者遺體，讓亡者尊嚴走完最後一程。

▲彰化1間禮儀公司PO文徵禮儀師助理條件優。（圖／翻攝自陳修將臉書）

陳修將在受訪時強調，禮儀師本身就相當的辛苦，主要是時間長，更遑論禮儀師助理工作，除了臨終關懷、生命禮儀諮詢規劃、接體與理體服務外，還需整體安排與規劃、設計,以符合客戶需求、喪禮後續相關的作七、做旬、做百日等專業服務，家屬悲傷時提供安慰、心理輔導。

▲陳修將po文徵禮儀師助理。（圖／翻攝自陳修將臉書）

陳修將說，該家禮儀公司的助理流動率不大，新到任員工公司都會訓練3個月，所以他也po文說，「別還沒學還沒做就一直問可以賺多少？想一步登天又有膽不怕關的我建議你去賣毒品最好賺。想高報酬你得先問問自己值多少？請自問你會給一個達不到公司職能要求又什麼都不會的人月薪8萬嗎？不要再問白癡問題了，加油，好嗎」。

陳修將也坦言，他剛入行時曾經有3年的時間都不敢踏進喜慶宴客場所，也曾經有親友跟他說，你身上穿的「西裝」，該不會是從早上去墓仔埔就穿到現在，讓他哭笑不得，也感到很無奈，生命禮儀，是一門人生很重要的功課，尤其讓往生者有尊嚴地離開，這也是他從事禮儀工作最大的志願。

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