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共機凌晨擾台　再度「回話」：請不要干擾我正常行動

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記者蔡儀潔／綜合報導

10月還沒過一半，共機已6次擾台防空識別區，今（9）晨再度飛入西南空域，我空軍廣播驅離後，再次回話反擊「例行訓練」。值得注意的是，此次是今年第二度廣播驅離回話。

▲▼共機於9日凌晨短暫越界我防空識別區。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）

▲共機於9日凌晨短暫越界我防空識別區。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）

紀錄顯示，上午7時45分中共軍機再度入侵我ADIZ（西南空域），高度7000公尺，空軍照例在空警戒、兩度廣播驅離。

意外的是，共機在7時50分直接廣播回話反擊。臉書粉專「台灣西南空域」公佈的影片顯示，解放軍回話稱，「台灣飛機，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」我軍方則在7時59分又兩度廣播驅離，高度則在6500公尺。

同一時間點，巴士海峽周邊還有一架美國空軍KC-135空中加油機，以及一架中共空警500軍機巡弋。

▲▼共機於9日凌晨短暫越界我防空識別區。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）

▲共機於9日凌晨短暫越界我防空識別區。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）

國防部8日晚間發布即時軍事動態，共軍派遣一架運8反潛機擾台，我國空軍立即派機起飛應對。「台灣西南空域」9日凌晨發文指出，共機「空警500」在我防空識別區西部短暫越界，而我空軍則全程監控中。

對此，國防部目前尚未正面回應，軍方僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

解放軍7日清晨現身台灣西南空域時，首次廣播回應我空軍。從曝光的音頻中可聽見，「台灣地區，我們是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動。」

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