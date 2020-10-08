美台商會會長韓儒伯：擔憂台海「事故」升級為軍事衝突

▲漢光34號演習。（圖／記者李毓康攝）

文／中評社

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）對中評社表示，不認為台灣海峽會有刻意的軍事衝突，更現實、更令人擔心的可能性是，在台海附近軍事活動增加，可能發生類似海南撞機那樣的事故，進而升級為某種形式的軍事衝突。

韓儒伯是6日在2020年美台國防工業會議結束後舉行的在線記者會上回應中評社提問時做此表示的。他認為，美國現在是制定路線圖邁向對台戰略清晰化的時候，這種清晰化包括對北京和台北兩方面發出信號，即北京若單方面進攻台灣，美國有實際能力支持其戰略清晰度；而戰略明確性不包括台灣單方面宣布獨立，那將是一條粗大紅線。

在評估台海安全形勢時，韓儒伯承認目前形勢緊張。他指出，現在美中關係和兩岸關係都非常緊張，不過，他不認為台灣海峽會有刻意的軍事衝突。他表示，不贊同中國大陸肯定會在接下來的幾年裡，策劃一場對台軍事行動的觀點。中國軍隊現代化進程似乎非常強勁，不會以任何方式消散。但他更擔心的可能性是，在台灣島附近軍事訓練活動的明顯增加，可能發生2001年海南撞機那樣的事故，進而升級為某種形式的軍事衝突。這是更現實的一種情形。

韓儒伯預期，不管是特朗普還是拜登當選，相信美中關係在2021年會消停冷靜一些，但不會回到2017年之前的狀態。他分析，如果是特朗普連任，相信特朗普會致力於美國經濟恢復，與中國經濟接觸是其中一部分。美中兩國也都會願意冷靜下來，以恢復經濟正常運轉。

韓儒伯相信，如果拜登當選，美方會有不同的優先，尤其是會將氣候變化和環境政策作為對華政策的優先。這需要拜登政府讓形勢冷靜下來，與中國進行接觸。中方也會提出自己的要價。他擔心，中方會將美國對台政策和半導體政策，作為與美方就氣候和環境問題進行接觸的交換條件。

▲美台商業協會會長韓儒伯。（圖／記者陶本和攝）

對於目前美國外交學界正在展開的對台模糊性與清晰化的辯論，韓儒伯認為，現在是美國制定路線圖，在跨部門層面朝戰略清晰方向邁進的時候了。他承認，此事必須小心處理，如果美國要走向戰略明確的方向，需要確保有手段支持這種明確化。這需要特朗普政府或拜登政府勾畫出邁向戰略清晰化的過程。

韓儒伯稱，這將需要向中國大陸發出某種信號，如果北京決定單方面進攻台灣，美國是有實際執行能力支持其戰略清晰度的。對台灣方面也有一個重要的警告，即美國戰略明確性不包括台灣單方面宣布獨立，那是美國要置於台灣行動的「又粗又大的紅線」。

韓儒伯相信蔡英文目前在台灣獨立問題上維持了平衡的中道路線，不應成為擔憂，但他承認，美方會密切關注隨著2024年台灣選舉來臨，接替蔡英文人選的選擇和民進黨領導人過渡的過程中，蔡目前的溫和平台能否得到維持。

此次會議舉行前，有傳聞台灣準備了軍購清單。對此，韓儒伯指出，美國軍售從提出到最後通知國會宣布，全過程一般需要12到18個月的時間。他不相信為此次會議準備武器採購清單的說法，但確認美國對台軍售現已回歸定期訂單和例行程序的狀態。

至於媒體最近報道的擬議中的美國對台出售水雷、無人機等，韓儒伯相信，確有許多項目在推進中，媒體報道了許多還處於待定狀態的軍售，也有一些項目處於即將通知國會的最後官方程序。他拒絕評論具體都有什麼武器。這位美國對台軍售推手稱，希望能維持例行的、正常化的軍購訂單，有些軍售的最後程序完成後，美國大選或總統就職不會成為通知國會的障礙。

▲共機近期頻繁擾台。（圖／國防部提供）