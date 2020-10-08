唐美雲歌仔戲團《天上聖母-媽祖傳奇》　桃園龍德宮雙十節演出

▲唐美雲歌仔戲團至外地基層演出，期開發更多喜愛藝術的新觀眾。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接後疫情時代的新生活，桃園市政府文化局邀請「唐美雲歌仔戲團」於10月10日(星期六)晚上6時30分至9時，假桃園蘆竹區龍德宮演出傳統經典戲碼《天上聖母-媽祖傳奇》，共同為蘆竹區龍德宮新廟落成，獻藝慶賀。

蘆竹區龍德宮主祀天上聖母四媽祖，此次配合龍德宮新廟建成、入火安座慶典，特別規劃《天上聖母-媽祖傳奇》戲碼，邀請到演出經驗豐富，並榮獲2019年、2017年「傳藝金曲獎─最佳團體年度演出獎」的唐美雲歌仔戲團帶來傳統與新意交融的精彩演出。

▲唐美雲歌仔戲團《天上聖母-媽祖傳奇》桃園龍德宮演出。（圖／文化局提供）



《天上聖母-媽祖傳奇》戲碼，由團長唐美雲及小咪老師領銜主演，藉由兩位經驗豐富的黃金搭檔，共同率領優秀的年輕演員們登台演出，要讓觀眾耳目一新、大飽眼福，邀請市民朋友們，於雙十節當天一同欣賞閩南文化歌仔戲。

文化局表示，文化藝術之建設需要投注多方的心力及長期的耕耘，唐美雲歌仔戲團希望本著呈現精緻舞台歌仔戲的精神，至外地基層演出，用生活化的表演方式，深切期盼開發更多喜愛藝術、欣賞藝術的新觀眾，散播藝術種子、推廣藝文活動，進而達到藝文人口倍增的目標。

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