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隆成巨乳後男客狂上門！她在門口貼靈符求保佑…卻招來淒慘後果

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▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲小姐貼符求平安，但沒多久就連營業場所都要被拆了。（圖／突發中心翻攝）

突發中心／新北報導

新北市一間養生館自2004年開幕至今，換過多位負責人，每一任都努力燒紙錢請神保佑，但還是被警方取締不正當交易，多次斷水斷電。新任老闆不罷休，再偷接水電營運！一名剛完成F罩杯隆乳手術的小姐，眼看生意變超好，也希望不被警方逮到，特地求了一張靈符貼在走廊出入口，沒多久就遇上慘事…

新店警方先在今年1月底喬裝成客人潛入，當場查獲使用過的保險套及小姐，依妨害風化函送，市府人員也要求業者完成改善，後來公安小組在本月9日複查，又逮到3名男客跟5名小姐，決定請拆除大隊將該養生館給拆了。

▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲3名男客、5名小姐被逮。（圖／突發中心翻攝）

該名貼符的小姐，1月被警方查到時，胸部還綁著彈性繃帶，因為隆入手術剛結束，她正在定型，後來男客不斷上門，成為F罩杯的她期盼生意能一直好，就去買了天上聖母靈符來貼，理由是「女人應該不會為難女人」讓媽祖知道她賺辛苦錢，期盼神明保佑一切平安又不會招來警察，沒想到這下不只被警方抓到情色交易，連養生館都要被拆了。

▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方表示，該名小姐在1月被逮時，剛隆好的胸部還綁著彈性繃帶，後來胸部定型了，生意也跟著好。（圖／突發中心翻攝）

新店警分局表示，在現場查獲的5名小姐平均年齡在31歲到37歲之間，為了吸引男客，努力按摩跟「服務」，努力賺辛苦錢，但違法就是違法，警方絕不放任。也呼籲民眾倘發現經營色情等場所，立即打「110」向警方報案，也呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

▼市府公安小組在本月9日複查，發現業者未改善，請拆除大隊把養生館拆了，以下同。（圖／突發中心翻攝）

▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：靈符,男客,養生館,天上聖母

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