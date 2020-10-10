iPhone 12「全無線」亮點外流　蘋果傳推磁性外殼、無線充電配備

▲網路上流傳蘋果iPhone 12有磁性外殼，可搭自家的無線充電設備。（圖／翻攝macrumors.com）

記者吳佳穎／綜合報導

10月14日蘋果（Apple）即將發表眾所期待的iPhone 12，中國微博帳號Kang今（10）日發布看起來可信度頗高，關於iPhone 12及傳聞中的HomePod mini的產品細節 ，最受矚目的就是iPhone磁性外殼設計，讓「無線充電」話題再度被炒熱。

Kang的發帖聲稱，蘋果將宣布一款帶有「MagSafe」的新型磁性iPhone手機殼以及2個名為「MagSafe Charger」和「MagSafe Duo Charger」的官方蘋果無線充電器，其中至少1個將具備15瓦輸出功率。

果粉可能有印象，蘋果公司曾於2006年首次推出磁性電源連接器「MagMag」用於MacBook Pro機型上，雖一度生產，但最終不敵USB-C充電線，進而在2016到2019年停產， 漸被USB-C取代。

早在今年8月，微博就流傳出 iPhone 12的圖像，在裝置主體中描繪出一圓形磁鐵形狀。當時已有人猜測蘋果要推自家無線充電器，設計中的圓形是讓磁鐵對準目的之用。

而EverythingApplePro 在Twitter上分享的iPhone 12外殼的照片，外殼也帶有類似的內置磁鐵，他認為，很可能是為了與蘋果的無線充電器完美搭配。

其實早在這些「走漏消息」之前，去年的iPhone 11系列就被傳具有基於Qi的「裝置到裝置」的充電功能，可以用iPhone背面為Apple Watch，AirPods和其他配件充電，類似三星Galaxy S10上的Wireless PowerShare。

不過，根據著名的蘋果分析師郭明錤說法，「該功能因為充電效率未達蘋果要求，最後被放棄。」

儘管不確定是真是假的圖片滿天飛，傳聞也一直說，蘋果持續致力於這類無線充電功能。但到目前為止，蘋果尚未正式發布任何自家生產的 iPhone無線充電器，去年也因品質問題，取消了備受期待的AirPower充電墊。