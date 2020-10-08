大陸要求改名才能參與國際旅展！觀光局62年來首次「不參加」

▲疫情下來台國際旅客幾乎歸零。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為推廣我國觀光，經常至各大國際平台宣傳，原訂今年下半年將參與亞太旅行協會旅展，計畫卻出現變數。觀光局表示，往年參與都是以「台灣觀光局」名義，今年卻被大陸干涉，要求我方以「海峽旅遊協會」名義參加，為此觀光局決定不參與，這將是1958年至今首次不參加。

觀光局國際組長黃勢芳表示，台灣參加亞太旅行協會行之有年，自1958年以來，都是以「台灣觀光局」名義，今年原訂9月23日到27日在大陸舉行，然而卻被大陸以政治名義干涉，要求我方只能以「海峽旅遊協會」名義參加。

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▲雖然目前都沒有外國旅客，但觀光局已開始積極為疫情後的市場佈局。（圖／記者李毓康攝）

黃勢芳指出，我方無法接受陸方要求，因此決定不參與，這也是62年首度不參加。他表示，這次的展覽採取線上辦理，有上百個國家與許多私人觀光業者參與，該協會會員約有800名，觀光局已將實體資源數位化，原訂至該會上推廣我國觀光資源。

黃勢芳表示，所幸數位化實體資源成本不高，耗費的多是人力資源，且虛擬化後的成果仍可用於其他平台，加上現下推廣觀光，都是為了疫情後的觀光發展準備，因此今年不參加，對於業者而言損失並不大。