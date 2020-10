比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

▲網友跑分發現,A14晶片可說相當強大。(圖/路透社)

記者林妤柔/綜合報導

蘋果9月發布的全新iPad Air 4,為首款搭載A14晶片的蘋果產品,之後的iPhone 12和新Apple TV也將配備該晶片。儘管上述2種產品尚未推出,但網友已分享iPad Air 4的Geekbench測試跑分,結果證實A14晶片相當強大。

推特用戶Ice universe分享Geekbench測試跑分,其iPad Air 4執行的系統為iOS 14.0.1,A14晶片的單核得分1583、多核得分為4198,以前iPad Air 3的A12晶片的單核得分為1112、多核得分為2832。

從數據結果來看,A14晶片的單核性能比A12晶片高42%,在多核性能上比48%更好;跟iPhone 11的A13晶片相比,A14晶片在單核性能快20%、多核性能中快28%。據悉,蘋果可能為了iPhone 12提供更強版本的A14晶片,因為iPad Air 4的Geekbench結果為4GB RAM,但傳言指出,iPhone 12將具有6GB RAM。

另外,Geekbench出新的iPad Air 4金屬得分(Metal score)跑分,其A14晶片的金屬得分為12571,而2020 iPad Pro的A12Z晶片得分為11665,所以新iPad Air 4榮登金屬榜首。

A14晶片的GPU比A12Z晶片的GPU快8%,而A12Z晶片是以往蘋果設備中功能最強大的晶片。與A13晶片相比,A14的GPU速度提高72%,對於下一代iPhone、甚至首款Apple Silicon Mac絕對有希望。

蘋果爆料達人Fudge指出,蘋果打算推出主機遊戲等級的遊戲,也一直開發更強大的Apple TV,同時具有A12Z晶片和A14X晶片,以及新搖桿功能。

根據外媒《9to5Mac》指出,蘋果正開發一款採用A14晶片(或其變體)和至少6GB RAM的Apple TV,來跟遊戲機競爭。但根據彭博社的報告,新的Apple TV可能要等到2021年才會問世。

