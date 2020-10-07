陪減肥！「吃一個月低卡餐」她剷肉5kg　室友哭踩1雷點：怎沒瘦

▲原PO吃低卡餐，一個月後體重驚人變化！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

減肥除了忌口，飲料更是隱形肥胖公敵！一名學生妹笑虧，最近室友吵著減肥，還拉著原PO一起作伴，結果兩人靠著毅力吃低卡餐，原PO神奇瘦5公斤，而室友肥肉還掛在身上。重要1關鍵曝光，原來室友是飲料控，天天都訂一杯手搖飲，還向原PO哀號「都吃那麼健康了，怎都沒瘦...」

一名女網友在臉書《爆怨公社》笑稱，上個月室友下定決心減肥，硬拖著原PO下水，兩人餐餐吃低卡餐，結果事隔一個月，兩人體重卻是兩樣情，「唉...最後瘦的是我！」

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照片可見，150元的低脂雞胸紫米健康餐，配菜包括綠色蔬菜、高麗菜、豆干與半顆水煮蛋，讓人看了狂噴口水。原PO哭笑不得直呼，上個月激瘦5公斤，至於豬隊友嘴巴喊著減重，結果每到下午就開始訂飲料，還頻頻抱怨「都吃那麼健康了，怎都沒瘦...」

▲網友超羨慕！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



文章曝光後，底下網友敲桌狂喊，「羨慕可以瘦五公斤～你室友還有缺室友嗎」、「突然想要個室友」、「通常被拖下水的瘦最多」、「這家的看起來好好吃喔」、「沒差，妳健康就好」、「這類的餐都不便宜」、「想去運動，可是身體抗拒怎麼辦」。