超強聯名！統一肉燥麵x花園夜市10道創意料理、還有亞洲top50酒吧手路菜！

▲統一帶著經典肉燥麵走進台南，邀請大家在府城來一趟肉燥懷舊之旅。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

如果能回到過去，你最懷念什麼味道？源自於民國60年，被譽為泡麵界四大天王的統一肉燥麵，至今已經飄香50年，只要將麵煮熟後加入經典肉燥油包，簡單搭配青菜、雞蛋端上桌就是熟悉的媽媽味。這次統一麵再度與夜市合作，回到品牌發源地「美食之都台南」，將國民泡麵端進花園夜市，也結合在地經典景點和老屋民宿，讓消費者走到哪、玩到哪，都有統一麵陪伴，就讓特派主持人帶你來一趟很「統一麵」的府城懷舊之旅。

致敬60年代 全美戲院手繪電影看版邀你「肉燥傳香」

所有旅程都要有個起點，說到臺南人的共同回憶一定會有「全美戲院」這一站。顏振發老師的手繪電影海報以濃厚懷舊風屢屢登上國際版面，這次與統一麵合作重現60年代經典畫報，向那些美好年代致敬，邀請大家從10月1日到11月8日到台南來場懷舊之旅，跟著統一麵50年來飄香味走進時光隧道中，讓回憶充斥滿滿的「肉燥香」。



▼說到台灣人的共同回憶，一定有「統一肉燥麵」這一味。

府城美食尬統一肉燥麵！ 創意新味嘴巴停不下來

到了台南怎麼能不大啖一番呢？在地人才懂的「觀光城雪乳冰」，身為台南最早期煮泡麵創始店，經典組合「紅豆雪乳冰+統一肉燥麵加蛋」可是內行才懂的吃法，一口統一麵肉燥香再搭配一口濃郁紅豆味雪乳冰，鹹甜夾雜口感讓人超級滿足；除了古早味以外，在花園夜市中各種「統一肉燥麵創意吃法」也會讓大家眼界大開，這次統一麵與花園夜市7間人氣店家合作，推出10道創意料理等大家來發掘。

像是小米超人氣韓國雞蛋糕就將肉燥麵、蛋放入雞蛋糕裡面，咬下去微酥微軟的麵條、鹹鹹肉燥香搭配濃郁蛋黃，與外頭蛋糕交織出鹹甜好滋味會忍不住一口接一口；「黃家鱔魚意麵」也將招牌鱔魚跟肉燥麵大火快炒，將兩者做出完美結合，超滿足份量一端上桌肉燥香就四溢，讓人想起學生時代熬夜唸書，媽媽總是會煮好一碗肉燥麵放在餐桌上時光。



▼街邊攤、花園夜市店都有專屬的「肉燥麵」吃法。



懷舊小時光在這 統一肉燥麵小故事攏底家

讓肚子滿足後，身體自然也要好好放鬆，這次統一麵將自己的故事放入兩間老屋民宿（想起民宿、神榕147）中，把50年來「懷舊小時光」搬入其中，現場設置有小展覽、書籍，讓你走進民宿後就像重回60年代，知道更多經典肉燥麵吃法，了解肉燥麵背後故事，重溫滿滿回憶與感動。此外，統一麵還與傳統工藝店「合成帆布行」合作推出復古帆布提袋、杯墊文創小物，只要入住指定民宿或是到合作酒吧點聯名餐點就能獲得，數量有限贈完為止，趕快啟程前往台南讓統一麵帶你探索古都，陪伴你一起生活、一同冒險吧！

準備好台南漫遊之旅了嗎？即日起到11月8日，在台南花園夜市店家、街邊攤，還有合作民宿、酒吧都能看到統一麵身影，讓統一麵《肉燥香料理大賞》陪伴大家在台南漫遊，細細品味台南特有古色及統一肉燥麵的懷舊感動。

► ►統一麵《肉燥香料理大賞》合作店家到此看

▼老屋民宿中藏有統一肉燥麵的懷舊時光，帶大家回到民國60年代有哪些肉燥麵吃法。





▼只要入住老屋民宿，就能獲得聯名帆布袋。





▼到指定酒吧用餐，就能獲得文青杯墊。





(禁止酒駕，喝酒不開車，安全有保障)