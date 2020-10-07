小琉球絕美潛水！他上岸驚見潛伴失蹤報案急尋...海面浮出水蛇腰

▲女遊客自行浮出水面，讓海巡署第5岸巡隊杉福安檢所等搜救人員鬆了一口氣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

兩名遊客6日下午到屏東縣小琉球威尼斯海域潛泳，男遊客上岸後才發現同行的女遊客久未上岸，著急地向海巡人員求助，海巡人員連絡消防、救難人員趕往救援，並通報附近作業船隻尋協尋，15分鐘後該女遊客自行浮上水面，原來她被水底下珊瑚美景深深吸引，為此向救援人員致歉。

▲▼搜救、女遊客上岸。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所於昨天下午3時許接獲民眾報案「於小琉球威尼斯沙灘前方海域結束水肺潛水登岸時，發現其女性潛伴久未上岸，失去蹤影，請求派員協助搜尋」。

杉福安檢所接獲報案後啟動救援機制，除立即派員趕赴現場外，同步通報琉球消防分隊及琉球海域救難協會共同投入搜尋的行列，並緊急通報案發海域周遭作業漁船一同搜尋。

15分鐘後，海巡同仁突發現一女子自海面上起身，且身型穿著與報案所提供均相符，確認該女子即為通報對象後初步檢視，女子意識清楚，無明顯外傷，經瞭解表示，於結束潛水活動後，潛伴即先行上岸，因被海底美景吸引未跟隨上岸，才導致潛伴誤以為失蹤，再三對救援人員表達歉意。

海巡人員調查，該兩名遊客中，女遊客是台北人、男遊客是高雄人，兩人是朋友。

第5岸巡隊表示，小琉球威尼斯沙灘海域是當地很著名的海龜棲息地，加上伴有豐富的珊瑚礁景觀，是島上熱門的潛水勝地，這次救援慶幸虛驚一場，但提醒「潛伴制度」的重要性，該隊特別呼籲，從事潛水活動務必落實潛伴制度，千萬不可獨自潛水，不熟悉的海域，務必要有潛導帶領，活動時務必注意自身之安全，並留意環境變化，保持精神良好體力充足，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，可利用海巡『118』報案專線報案。

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