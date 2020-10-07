超商國中生看他一眼　中年男飆國罵掐脖嗆：我知道你住哪！

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名14歲少年，與國中同學在超商用餐區打手遊，抬頭時不小心與一名中年男子對到眼，先被他辱罵，後來又從後掐住脖子，出言恐嚇「看什麼看」，3分鐘後男子又折返超商，將國中生壓牆上嗆「你給我小心點，我知道你住哪」，少年媽媽怒報警，警方目前已調閱監視器鎖定男子。

▲中年男子不滿國中生跟他對眼，放下咖啡後走進超商 。（圖／記者陳以昇翻攝）

4日下午1時許，14歲陳姓少年與國中同學，在新北市板橋區三民路2段一家便利商店裡的用餐區座位上玩手遊，沒想到才一抬頭，與一名年約50歲的中年男子對到眼，男子怒不可抑對少年大罵三字經，隨後端著2杯咖啡離開。

▼中年男子走進超商內對國中生掐脖辱罵恐嚇「給我小心點」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

少年原以為沒事了，男子竟又將咖啡放在門口走進超商，從後方掐住少年脖子「你看什麼看？」嘴上念念有詞地咒罵後離開。少年跟同學心生恐懼，怕他回來，趕緊要離開超商。

誰知不到3分鐘時間，中年男子再度返回，見到少年立刻上前將他壓在牆上，勒住他脖子嗆「你給我小心點，我知道你住在哪裡」，同學見狀驚嚇地跑回家求救。少年媽媽事後得知，隔天氣的到轄區派出所提告恐嚇，警方調閱監視器已鎖定男子身份，將傳喚他到案說明。

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