Android用戶快刪！16種App驚傳「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

▲惡意軟體大鬧Google Play商店。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

惡意軟體小丑（Joker）新變種大鬧Google Play商店！資安業者ZScaler發現，高達16種工具類App慘遭惡意軟體植入，以躲過Google的防護和安全系統。裝有受感染App的手機，會自動下載更多的惡意軟體，甚至在用戶未經同意或不知情的狀況下訂閱高級WAP（無線應用協議）服務。ZScaler表示，小丑還會竊取用戶訊息、通訊欄，以及設備裡的資訊。

Zscaler旗下的ThreatLabZ研究小組不斷監視惡意軟體小丑，發現該軟體最近有轉移到Google Play商店的跡象。研究人員在本月發現，有16種惡意App使用小丑，且這些App已裝在約12萬台Android設備上。目前，Google Play商店已刪除ThreatLabZ標記的16個惡意App，但無法刪除手機裡的惡意App，必須用戶自行刪除。

16種惡意App為All Good PDF Scanner、Blue Scanner、Care Message、Desire Translate、Direct Messenger、Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF、Meticulous Scanner、Mint Leaf Message-Your Private Message、One Sentence Translator - Multifunctional Translator、Paper Doc Scanner、Part Message、Private SMS、Style Photo Collage、Talent Photo Editor - Blur focus、Tangram App Lock、Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons。

惡意人士為了逃避Google的防護系統，刻意複製合法App的功能，並上傳到Play商店。起初，App運作沒任何問題，但幾小時或幾天之後，其他有害組件就會加到App裡，產生危害。如果用戶有Android手機或平板，建議到設定檢查App列表，確認是否下載到惡意軟體。