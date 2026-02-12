MSI 2026春季健檢開跑　來店預約、到府收送省時又便利

記者蘇晟彥／綜合報導

微星科技（MSI）宣布，2026春季健檢活動將於 2026/3/1正式開跑，即日起開放線上來店預約，3/1-3/31活動期間，持MSI筆電、掌機、桌機、AIO一體成型電腦、主機板、顯示卡任一款，至MSI服務中心或透過網路預約到府收送，即可免費享健檢服務乙次。本次活動同樣提供來店預約及到府收送服務，省時又便利，讓消費者無需外出也能輕鬆完成產品檢測與保養。







筆電、掌機、桌機、AIO、主機板、顯示卡皆享免費十大健檢

MSI致力於持續提供創新服務及最佳化使用者體驗，深受消費者肯定與喜愛。為回饋廣大用戶支持、提供更完善的售後服務，2026/3/1-3/31春季健檢活動期間持MSI筆電、掌機、桌機、AIO一體成型電腦、主機板、顯示卡任一款至MSI直營或授權服務中心，不限保固內外皆可參加。本次提供十大免費健檢服務，外觀與風扇清潔、BIOS 更新、硬碟及硬體周邊功能檢測、記憶體掃描、散熱模組保養、免安裝費加裝記憶體或 SSD 固態硬碟、螢幕校色與電池健康度檢測，依不同類型產品提供專屬檢測保養項目，全方位為每一台 MSI 設備護航。



MSI貼心提供免費到府收送服務 參加管道多元又便捷

今年MSI健檢活動仍貼心提供免費到府收送服務，消費者可透過MSI【2026春季健檢】活動網頁申請到府收送，若有包材需求，可致電微星客服申請原廠外箱及包材，完善保護愛機運送的安全，讓用戶無後顧之憂！微星客服專線：0800-018-880，手機用戶請改撥(需付費)：02-80243029。此外，至MSI直營服務中心參加活動的消費者，可在3/1-3/31直接到店現場參與，或先行透過微星會員中心預約系統預約時段，省時又便利。線上來店預約服務自即日起開放受理，歡迎消費者多加利用。MSI提醒消費者，參加健檢前務必先自行備份硬碟資料，避免重要檔案遺失；如選擇到府收送服務，請務必使用產品原有包材或其它合適包材妥善包裝。



參加健檢可獲得來店禮抽獎機會、再加碼抽QD-LED電競螢幕，官方商城優惠享不完

為感謝用戶長期以來對MSI的支持與信賴，本次健檢活動期間同樣祭出多重優惠與好禮回饋。凡至MSI直營或授權服務中心現場參加健檢並填寫活動問卷，即可獲得來店禮抽獎資格，有機會獲得MSI精美品牌周邊。完成問卷填寫後，還可獲得加碼抽獎資格，再將全新MSI電競螢幕MAG 272QP（市值NT$23,900）免費帶回家；於直營服務中心參加活動、按讚分享指定社群貼文，完成任務再享加碼分享禮「商務款滑鼠墊」乙份。此外，微星官方商城配合健檢活動同步推出限時優惠，讓消費者在享受愛機保養服務的同時，也能於官方商城安心選購更多心儀產品。



MSI 2026春季健檢

． 時間：2026/3/1-3/31

． 地點：MSI直營與授權服務中心

更多活動相關訊息請參閱官網活動頁：https://tw.msi.com/Landing/pc-health-check-activity



