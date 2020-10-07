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屏東水泥車轉彎擦撞單車　路人驚叫！騎士捲入車底左腿骨折

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▲屏東縣麟洛鄉成功路與中山路口發生水泥車擦撞腳踏車事故，救護人員捲入車底男子救出送醫 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣麟洛鄉成功路與中山路口發生水泥車擦撞腳踏車事故，救護人員捲入車底男子救出送醫 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一輛水泥車7日中午由屏東縣麟洛鄉成功路左轉中山路時，疑因內輪差死角，撞到一名騎單車的老翁，老翁人車倒地後，被捲入車底，左小腿粉碎性骨折，畫面怵目驚心，警、消獲報前往救援，將人救出送醫，車禍發生原正因正由警方調查處理中。

▲屏東縣麟洛鄉成功路與中山路口發生水泥車擦撞腳踏車事故，救護人員捲入車底男子救出送醫 。（圖／民眾提供）

▲▼水泥車腳踏車事故、進行搶救。

▲屏東縣麟洛鄉成功路與中山路口發生水泥車擦撞腳踏車事故，救護人員捲入車底男子救出送醫 。（圖／民眾提供）

39歲劉姓男子駕駛水泥車，今天中午12點10分，行經麟洛鄉成功路轉台一線中山路時，撞倒騎單車92歲李姓老翁，老翁人車被捲入車底，目擊民眾聽到聲音，發出尖叫，駕駛也查覺有異，緊急停車。

麟洛消防分隊獲報，出動兩部輛，由小隊長王炫凱小率同邱星良、雲永俊、蔡明樺、馬慶宗等人前往救援，消防人員趕到現場，發現老翁左小腿整個開放性粉碎骨折，以長背板、頸圈固定患者脫困，左小腿給與包紮固定後，由麟洛91後送部立屏東醫院。

第一大隊陳弈大隊長表示，該救護案件，因現場指揮官判斷迅速及指揮得宜，警消運用器材得當，使患者得以在短時間脫困，表示平時分隊訓練有術，才能在短時間內達成任務，值得嘉許。

警方表示，駕駛汾酒測值為零，未來將依據行車記錄器畫面，深入釐清雙方肇事責任，並建議民眾行駛於道路，切勿緊鄰大型車輛，因大型車輛有視覺死角以及內輪差，民眾應於車輛後方停等，於大車完成轉彎動作後再繼續行駛，以確保行車安全，警方也會利用各勤務機會，加強對民眾交通安全宣導，增進民眾交通安全觀念，安全才是回家唯一的路。

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