　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國大選最新民調出爐！　拜登狠甩川普6個關鍵州全勝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲拜登民調繼續保持領先，動作頻仍的川普在6個關鍵搖擺州處於劣勢。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒與民調機構合作發布最新民調顯示，2020總統大選首次辯論以及現任總統川普染疫後，在6個關鍵搖擺州的民調，拜登仍然穩定領先川普。

美媒「CNBC」與民調公司「Change Research」合作的最新民調結果，前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）在6州中，平均為50％的支持率，而共和黨籍現任總統川普則是45%。前一周拜登的支持率為49％，川普則為45％。

6個搖擺州中，拜登領先幅度最小的是北卡羅萊納州，僅領先川普2％。該民調除了拜登在佛州的支持率上升1％，在威斯康辛州下降2％以外，其餘領先幅度均保持不變，顯示在這些搖擺州中，首次總統辯論的內容並未影響大部分雙方陣營支持者的決定，即便川普染疫和迅速出院後的宣傳操作，也未能替他增加選氣。

6個關鍵搖擺州最新民調

亞利桑那州（Arizona）：拜登51％對川普45％（領先幅度不變）
佛羅里達州（Florida）：拜登50％對川普46％（+1）
密西根州（Michigan）：拜登51％對川普43％（領先幅度不變）
北卡羅萊納州（North Carolina）：拜登49％對47％（領先幅度不變）
賓夕法尼亞州（Pennsylvania）：拜登50％對川普46％（領先幅度不變）
威斯康辛州（Wisconsin）：拜登51％對川普44％（-2）
 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
郭碧婷中秋節順產千億金孫女！向佐緊急來台　公婆搭專機隔離陪產
美國最新民調出爐！　拜登狠甩川普6個關鍵州全勝
變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很
劉至翰爆「欠債500萬」搞神祕直銷！　前妻出道幫還錢
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書主動鎖定危險「匿名者Q」　大舉移除極右陰謀論社團、粉專

新冠大流行能控制！　譚德塞：年底前可能有「疫苗出爐」

美國大選最新民調出爐！　拜登狠甩川普6個關鍵州全勝

尼斯湖水怪現蹤10秒！　33年老船長曝「聲納影像」：牠有10公尺長

美國要求獨立調查小組提報告　找出WHO的疫情應對問題

猛男「出國弄牙齒」驚傳詭異暴斃　術前準備吞藥就癱軟！1死2命危

美國防部警戒！海防隊副指揮官染疫　「最高將領」自行隔離

川普出院就零症狀拔口罩！白宮「核按鈕手提箱」護衛今傳確診

川普返白宮後首日情況穩定　醫師：充分休息已無症狀

快訊／咽喉癌病逝！　美國「傳奇搖滾吉他手」艾迪范海倫享年65歲

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

楊丞琳《只能想念你》獻小鬼「不知他會不會來」　2年前今天當她嘉賓「沒想過用這方式還人情」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

臉書主動鎖定危險「匿名者Q」　大舉移除極右陰謀論社團、粉專

新冠大流行能控制！　譚德塞：年底前可能有「疫苗出爐」

美國大選最新民調出爐！　拜登狠甩川普6個關鍵州全勝

尼斯湖水怪現蹤10秒！　33年老船長曝「聲納影像」：牠有10公尺長

美國要求獨立調查小組提報告　找出WHO的疫情應對問題

猛男「出國弄牙齒」驚傳詭異暴斃　術前準備吞藥就癱軟！1死2命危

美國防部警戒！海防隊副指揮官染疫　「最高將領」自行隔離

川普出院就零症狀拔口罩！白宮「核按鈕手提箱」護衛今傳確診

川普返白宮後首日情況穩定　醫師：充分休息已無症狀

快訊／咽喉癌病逝！　美國「傳奇搖滾吉他手」艾迪范海倫享年65歲

變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

李登輝今舉行奉安儀式　汐止、內湖上半天實施交管

導航總帶錯路？「3大魔王關卡」曝光　這裡定位恐直接卡死

擺頭不明顯沒過關　QC男重考「報復性狂甩8下」！網笑：這怨念太深

臉書主動鎖定危險「匿名者Q」　大舉移除極右陰謀論社團、粉專

汽車「不正常抖動」怎麼辦？快朝這些零件檢查看看

天氣悶熱肌膚狂冒油、長痘痘、粉刺？　皮膚科醫師認證10保養Tips跟著做

鍵盤正妹爆「情色直播」內幕！賣淫真相曝光　坦言就是色戀經營

LIVE／李登輝今天長眠五指山　蔡英文、賴清德參與奉安禮拜

蘋果邀請函有彩蛋！用iPhone點開出現AR版本驚喜

虎斑貓好奇心作祟「偷看切洋蔥」 眼淚流不停...主人趕緊抱離現場

國際熱門新聞

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

中國若犯台　美：會設法緩和緊張

鄰居遇襲　柔道黑帶嬤暴打歹徒

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

男童玩盪鞦韆360度旋轉　頭撞地面慘死

印度少年神預測　災難持續到明年

美大選最新民調出爐！拜登6關鍵州全勝川普

即／白宮推出川普擊敗肺炎紀念幣　開放預購

美國傳奇搖滾吉他手癌逝　享年65歲

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

尼斯湖水怪現蹤10秒！老船長曝影像

14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

川普：期待下一場辯論　感覺很棒

更多熱門

相關新聞

針對WHO疫情應對　美要求獨立調查小組報告

針對WHO疫情應對　美要求獨立調查小組報告

美國今天要求國際及世衛疫情應對獨立調查小組，需在明年世界衛生大會前提出調查報告，讓會員國可以針對改革世衛等議題盡早達成共識。

美國防部警戒！1人染疫高官全自行隔離

美國防部警戒！1人染疫高官全自行隔離

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

川普回白宮就無症狀！美「核足球」護衛確診

川普回白宮就無症狀！美「核足球」護衛確診

川普返白宮後首日　醫師：已無症狀

川普返白宮後首日　醫師：已無症狀

關鍵字：

2020美國總統大選北美要聞美國總統川普拜登民調

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎定格2天　災害預報士吐擔憂

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面