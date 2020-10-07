「Maybe is you」菲籍女移工自行產子　單身消防員險當現成爸

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲消防分隊5日晚間9點多，接獲關聯工業區附近一處女移工宿舍有人需要救護，消防員張宗志、楊耕誌趕往後發現是32歲菲籍女移工在友人協助下已自行產子，張、楊兩人運送產婦到救護車時詢問「Where is father ?」， 不料一旁的友人竟說「Maybe is you」、隨後又補一句「Just kidding」，未婚的張一時傻眼，差點當了現成爸爸。

▲菲籍女移工自行產子，前往救護的梧棲分隊單身消防員差點當現成老爸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

梧棲消防分隊5日晚間9點27分獲報自強一街一處宿舍有人需要送醫，張宗志和楊耕誌兩人並不知道什麼事，立即趕往救護，兩人到達現場，一群女移工七嘴八舌，直指二樓，張宗志說，當時他覺得樓上是不是有人昏倒或是發生家暴，豈料到了樓上，驚見一名女移工躺在床上，身上蓋著棉被，棉被上還沾有血跡。

張宗志說，當下判斷應該女移工即將生產，趕緊回到救護車上拿生產處理包，再度上樓準備接生時，突然另一個女移工用浴巾抱著小嬰兒走過來，原來是婦人同鄉已協助接生，從母子兩人外觀看起來，應該是其中一名較為年長的女移工有接生，雖然兩人均安，但處理過程有粗糙，還是得送醫。

張、楊兩人搬運剛生完的女移工下樓時，張問了句「Where is father ?」，不料婦人沒答，反而是一旁友人答說，「Maybe is you」，隨後又補一句「Just kidding」，張當場傻眼無言，覺得在當下的緊張救護氛圍，菲籍女還能開玩笑，只能說生性樂觀。

張宗志說，他就讀嘉義大學行銷科系，略懂英文，2016年考上特考班，2018年分派到梧棲分隊，目前單身，沒女友，當時聽到他是爸爸時，覺得很好笑。

醫院表示，菲籍女移工32歲，男嬰2600公克，母子平安。目前母子都入住一般病房與嬰兒室。

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