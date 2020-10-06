散播「港獨」被取消任教　黃之鋒：香港的全面清算已經開始！

▲黃之鋒。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

自去年反送中爆發至今，香港教育局共接獲247宗涉及「教師專業操守」問題的投訴，其中還有一位小學老師因編寫「港獨」課程而被撤銷任教資格。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒直言，現在不分行業的「全面清算」已經開始。

據了解，這是自去年6月香港爆發「反修例」風波以來，首位被取消註冊資格的香港教師，港府說，原因是這名教師設計的教學內容包含「港獨」訊息，並有計畫地向學生散播。

臉書粉專「教育野」發文，痛批香港教育局歪曲事實，將討論言論自由的教案扭曲成「散播港獨」，取消教師資格毫無疑問是要殺雞儆猴，「真正要消滅的是校園內的學術自主及言論空間」。

「教育野」指出，教育界一直是政治的風眼，近年建制陣營屢屢鼓動家長投訴老師，小學老師被取消任教資格的案件可見教育局對此全盤接受，拒絕聆聽校方的調查報告，老師無從申辯，「教育的專業，應交由教師判斷，而非由政府進行政治審查，令真正的專業受到政治逼害。」

黃之鋒也分享「教育野」的貼文指出，他擔憂未來陸陸續續會有教師被「釘牌」的情況，教育界將面臨更大的風暴，並直言「香港人，不分行業的全面清算經已（已經）開始，請一起守住各行業的專業。」

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