教部推「反制霸凌問卷」　教團轟：學生當抓耙子、老師變箭靶！

▲全教總認為，教育部設計的校園問卷，容易引導學生對於教師的訓誡視為霸凌，呼籲教育部懸崖勒馬，立刻停止這樣的問卷調查。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前實施的「防制校園霸凌執行計畫」中訂定「中等學校及國小，應於每年4月辦理記名問卷；每年10月辦理不記問卷」，問卷中調查生對生的霸凌外；師對生的霸凌。全國教師工會總聯合會今（6日）召開記者會說明，該問卷有很多問題屬模糊概念，容易造成教師的管教變成學生口中的霸凌，容易引導學生對於教師的訓誡視為霸凌，呼籲教育部懸崖勒馬，立刻停止這樣的問卷調查。



教育部於今年7月21日修訂「防制校園霸凌準則」，將校園霸凌從「生對生」改為「校長、教職員工生對生」的霸凌，這項修訂本就引起不小爭議，如今教育部具體實施工作研擬的「教育部推動防制校園霸凌實施計劃」更引起教師不滿。

該問卷內容包括「老師曾經教唆其他同學對我進行欺負行為」、「我曾經被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「我曾經被老師在公開場合大聲羞辱，例如: 被說表現不好而讓學校丟臉。」全教總理事長侯俊良指出，由於這些問題的內容是屬於比較模糊的概念，因此容易造成教師的管教行為變成學生口中的霸凌，也容易引導學生對於教師的訓誡視為霸凌。

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▲全教總理事長侯俊良。（圖／記者崔至雲攝）

侯俊良進一步指出，這些問卷內容定義模糊，倘若教師的管教措施，如訓誡學生「再不認真上課，成績就會變糟」，而學生認定為「被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「被老師在公開場合大聲羞辱，……」豈不變成鼓勵學生當抓耙仔舉報老師霸凌，讓老師陷於莫名其妙的恐怖氛圍中；而學校到底要不要就個別學生問卷內容進一步立案調查，也恐怕會陷於兩難，因為這樣的問卷填答算不算是檢舉？亦或認定學校知悉霸凌事件？恐怕都會成為學校的困擾。

侯俊良認為，這樣的問卷內容恐怕變成學生鬥爭老師的工具，倘若操作不慎將變相鼓勵學生當抓耙子，而教師則成為打擊目標，學校變成了東廠，而老師將處在「文字獄」的氛圍中。因此，呼籲校育部懸崖勒馬，立刻停止這樣的問卷調查。

教育部對此回應，「校園生活問卷」仍在草擬階段中，並非如同外界所傳將立即實施「師對生校園生活問卷」。教育部深知「校園生活問卷」之重要性，為求慎重周延，也將邀集相關團體對於草擬之「校園生活問卷」徵詢各方意見，以符合社會各界多方期待。

