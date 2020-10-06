　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捲計誘擄人案…張魁長子再遭控「偷三宅一生包」！求刪畫面成鐵證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼張魁眼眶泛紅。（圖／記者林世文攝）

▲藝人張魁長子捲入計誘擄人事件後，再被控詐欺；此圖為張魁先前受訪畫面。（資料照／記者林世文攝）

記者陳羿妏／台北報導

資深藝人張魁長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引2018年遭控計誘涂姓友人外出，害對方遭黑道擄走，被依妨害自由罪起訴，不過，全案審理期間，張男遭加控涂男被擄走時，趁機冒名拿走涂的「三宅一生」名牌背包及包內現金等昂貴財物。對此，日前台北地院審結，依意圖為自己不法之所有，以詐術使人將他人之物交付，將張男判刑8月。可上訴。

判決指出，張男2018年7月1日與涂男前往北市一間咖啡廳相談，突然有不明人士衝入店內，先是毆打涂男，接著將人當場押走，而涂的包包因留在現場，咖啡廳的李姓店長見狀，先行將包包收起，代為保管；怎料，7月2日凌晨，張男返回咖啡廳向李男稱自己是背包的主人，李男當下不疑有他，便直接把包包拿給張男；事後，涂男經警方協助脫困後，想拿回包包，卻發現張男已領走，當場報警提告詐欺。

經調查，該三宅一生（ISSEY MIYAKE）背包市價三萬多元，放有勞力士迪通拿手錶、GINAULT手錶、BV拉鍊長夾、電子菸、現金25萬元、多張信用卡及個人證件。

張男辯稱，他在2017年於馬來西亞機場免稅店購入三宅一生背包，案發當天因涂男遭擄走後，警察請他協助調查，走的太匆促，沒有時間將背包取走，就直接坐上警車，當時他不在現場，怎麼會知道涂男有遺留背包，否認犯行。

涂男表示，他在信義微風百貨內的三宅一生專櫃購入背包，得知背包不見後，先行辦理信用卡掛失，接著就在臉書上看到他與張男共同好友「張飛」正準備賣一支GINAULT（吉諾錶），寫下「跟女友分手，無盒單」，而他被拿走的背包內，正好有一支吉諾錶，且盒單在他身上，因此可認定，張男有拿走背包，將手錶轉給張飛拍賣。

李男則稱，案發當天張男並非「匆促地」被警察帶走，而是先行買單，並對著他說警察要帶他去做筆錄，但均未提及要幫忙代管包包，或者等一下來領取的話，直到打烊準備下班時，張男回到店內要回背包時，當下以為背包主人是張男，便直接交給對方，不過案發隔天，張男曾用很緊張的口吻問他，「能不能洗掉店內監視器畫面？」

對此，法官認為，針對背包主人是誰，張、涂各雖執一詞，但一個背包就要三萬餘元，張男竟視若無睹、任意棄放，案發隔天還想試圖請咖啡廳銷毀監視器畫面，明顯不合常理，反倒涂男事後主動接受測謊，結果也無不實反應，因此不採信張男說詞，依意圖為自己不法之所有，以詐術使人將他人之物交付，判張男8月徒刑，全案仍可上訴。

【更多新聞】

高雄女拿「臉照」貼列車廁所內！狂嗆高鐵司機：小又軟　下場慘爆

酒駕7次關31個月不怕！台南男第8次再犯…瞎扯：我是「前天」喝酒

兒子才剛死！婆婆秒告媳婦「婚姻無效」…想逼她「拋棄繼承」　

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／兇嫌高雄落網！　殯葬業少東遭行刑式爆頭瀕臨腦死
快訊／台中死亡車禍！　18歲女騎士當場遭輾斃
iPhone電池新優惠5折！　只要990元
新台幣收盤驚見28字頭！　攻破楊金龍防線
心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」護愛！　黑粉跪：被感動到
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南殯儀館「行刑式」槍殺！兇嫌逃4小時　高雄住處落網

殯葬業少東遭行刑式爆頭！妻心碎目睹　竟是「祖母喪禮」惹殺機

騎士闖國道惹禍「肇責輕」！聯結車一路推撞9車…恐賠超過200萬

快訊／閃躲違停貨車！台中18歲女騎士慘遭聯結車輾斃

男登郡東山連續腹瀉、女登可蘭山腳扭傷　黑鷹1日2地接續救援

白目騎士上國道叼菸蛇行害10車連環撞　高檢署促查罪責

台南殯葬業者「遭行刑式開槍」！子彈右進左出　貫穿頭部瀕臨腦死

捲計誘擄人案…張魁長子再遭控「偷三宅一生包」！求刪畫面成鐵證

酒駕撞倒市區電箱害10多戶停電 　男棄車逃2公里回家途中被逮

小客車國道衝撞工程車成廢鐵　5工人靠「緩撞車」保命

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

快訊／台南殯儀館「行刑式」槍殺！兇嫌逃4小時　高雄住處落網

殯葬業少東遭行刑式爆頭！妻心碎目睹　竟是「祖母喪禮」惹殺機

騎士闖國道惹禍「肇責輕」！聯結車一路推撞9車…恐賠超過200萬

快訊／閃躲違停貨車！台中18歲女騎士慘遭聯結車輾斃

男登郡東山連續腹瀉、女登可蘭山腳扭傷　黑鷹1日2地接續救援

白目騎士上國道叼菸蛇行害10車連環撞　高檢署促查罪責

台南殯葬業者「遭行刑式開槍」！子彈右進左出　貫穿頭部瀕臨腦死

捲計誘擄人案…張魁長子再遭控「偷三宅一生包」！求刪畫面成鐵證

酒駕撞倒市區電箱害10多戶停電 　男棄車逃2公里回家途中被逮

小客車國道衝撞工程車成廢鐵　5工人靠「緩撞車」保命

快訊／台南殯儀館「行刑式」槍殺！兇嫌逃4小時　高雄住處落網

咖啡控新選擇！超商也喝得到「植物奶拿鐵」了　每一口都有豆奶香

徐榛蔚與簡明仁談出智慧火花　科技與生技解決當前農業困境

寶媽3度罹癌單獨開刀住院　曾志偉「親自陪伴整晚」1舉動暖哭

賽車版HONDA「小檔車」曝光　搭載全新引擎改款在即

中職／獅悍爭霸　潘武雄相隔1個月上一軍、高孝儀也上來

鄧鴻源／是該考慮徵兵制的時候了

殯葬業少東遭行刑式爆頭！妻心碎目睹　竟是「祖母喪禮」惹殺機

24歲正妹逛街遭4男綁架！　1個月後...與6人陳屍在秘密亂葬崗

親戚嫁女「限定2人到場」…狂嫌桌錢貴　她氣炸：原來可穩賺不賠

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

社會熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

剁下媽媽頭丟窗外！逆子弒母37刀將獲釋　高院急開庭押人

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

即／又有機車闖國道！黃牌重機誤上國3路肩

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

在鄰居面前性侵妻女　富二代遭判無期徒刑

水電工豪宅換燈泡慘死！他「目睹全程」嚇傻

萬華暗巷械鬥釀1死　22歲主嫌爛醉落網

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面