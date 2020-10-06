捲計誘擄人案…張魁長子再遭控「偷三宅一生包」！求刪畫面成鐵證

▲藝人張魁長子捲入計誘擄人事件後，再被控詐欺；此圖為張魁先前受訪畫面。（資料照／記者林世文攝）

記者陳羿妏／台北報導

資深藝人張魁長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引2018年遭控計誘涂姓友人外出，害對方遭黑道擄走，被依妨害自由罪起訴，不過，全案審理期間，張男遭加控涂男被擄走時，趁機冒名拿走涂的「三宅一生」名牌背包及包內現金等昂貴財物。對此，日前台北地院審結，依意圖為自己不法之所有，以詐術使人將他人之物交付，將張男判刑8月。可上訴。

判決指出，張男2018年7月1日與涂男前往北市一間咖啡廳相談，突然有不明人士衝入店內，先是毆打涂男，接著將人當場押走，而涂的包包因留在現場，咖啡廳的李姓店長見狀，先行將包包收起，代為保管；怎料，7月2日凌晨，張男返回咖啡廳向李男稱自己是背包的主人，李男當下不疑有他，便直接把包包拿給張男；事後，涂男經警方協助脫困後，想拿回包包，卻發現張男已領走，當場報警提告詐欺。

經調查，該三宅一生（ISSEY MIYAKE）背包市價三萬多元，放有勞力士迪通拿手錶、GINAULT手錶、BV拉鍊長夾、電子菸、現金25萬元、多張信用卡及個人證件。

張男辯稱，他在2017年於馬來西亞機場免稅店購入三宅一生背包，案發當天因涂男遭擄走後，警察請他協助調查，走的太匆促，沒有時間將背包取走，就直接坐上警車，當時他不在現場，怎麼會知道涂男有遺留背包，否認犯行。

涂男表示，他在信義微風百貨內的三宅一生專櫃購入背包，得知背包不見後，先行辦理信用卡掛失，接著就在臉書上看到他與張男共同好友「張飛」正準備賣一支GINAULT（吉諾錶），寫下「跟女友分手，無盒單」，而他被拿走的背包內，正好有一支吉諾錶，且盒單在他身上，因此可認定，張男有拿走背包，將手錶轉給張飛拍賣。

李男則稱，案發當天張男並非「匆促地」被警察帶走，而是先行買單，並對著他說警察要帶他去做筆錄，但均未提及要幫忙代管包包，或者等一下來領取的話，直到打烊準備下班時，張男回到店內要回背包時，當下以為背包主人是張男，便直接交給對方，不過案發隔天，張男曾用很緊張的口吻問他，「能不能洗掉店內監視器畫面？」

對此，法官認為，針對背包主人是誰，張、涂各雖執一詞，但一個背包就要三萬餘元，張男竟視若無睹、任意棄放，案發隔天還想試圖請咖啡廳銷毀監視器畫面，明顯不合常理，反倒涂男事後主動接受測謊，結果也無不實反應，因此不採信張男說詞，依意圖為自己不法之所有，以詐術使人將他人之物交付，判張男8月徒刑，全案仍可上訴。

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