酒駕7次關31個月不怕！台南男第8次再犯…瞎扯：我是「前天」喝酒



▲男子酒駕7次關不怕，今年竟再度酒後騎車上路。（示意圖，與本案無關／記者陳以昇翻攝）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名謝姓男子自2006年至今已酒駕7次，遭判刑31個月，孰料，2018年甫執行刑期完畢，他卻未能學得教訓，今年8月再度酒駕。對此，台南地院認定有必要加重謝男刑期，依駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，累犯，判刑9月，可上訴。

判決指出，謝男今年8月2日下午於台南市永康區一間雜貨店內與友人喝酒，一路喝到翌日清晨6時許才離開店面，而他明知悉飲酒不得開車，卻執意騎車上路，行經時因違規跨越雙黃線，遭警方攔查，並被測得酒精濃度值達每公升0.33毫克，當場被帶回到案說明，訊後被移送至台南地檢署偵辦。

謝男辯稱，他與友人共喝6罐啤酒，自己是「前天」喝了3罐，遭攔查當天，並沒有喝酒。針對這樣說的說詞，法官認為事證明確，難以採信謝男說詞。

經法官調查，謝男擁有7次酒駕前科記錄，分別於2006年遭台南地檢署諭知緩起訴處分，並繳納5萬元處分金、2010年遭高雄地院判刑3月、2013年遭台南地院判刑5月，2015年則連犯3次，遭台南地院判刑5月、6月及7月，第7次則於2017年遭台南地院判刑8月，全部刑期在2018年12月9日已執行完畢，依規定5年內再犯，屬累犯。

然而，法官認為，謝男知悉酒後騎車，具有高度危險性，卻漠視、罔顧自身及公眾之安全，還違規跨越雙黃線行駛，且擁有前科記錄，今年竟再度犯下酒駕案件，足以認定謝男對刑罰反應力較為薄弱，惡性重大，有加重期刑之必要，因此審酌後，將謝男判刑9月，全案仍可上訴。

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